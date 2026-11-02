El IBEX 35 cerró este lunes 2 de noviembre de 2026 en 18.957,80 puntos, con una subida de 304,90 puntos, el 1,63%, respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance. El índice español terminó así la jornada por encima de los 18.652,90 puntos del cierre del viernes.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 18.725,30 puntos y alcanzó un máximo intradía de 18.987,20 puntos. El mínimo de la jornada se situó en 18.713,70 puntos, según Yahoo Finance.

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El cierre quedó a 29,40 puntos del máximo del día y 244,10 puntos por encima del mínimo. También se situó 232,50 puntos por encima de la apertura.

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Datos de la sesión

Apertura: 18.725,30 puntos.

18.725,30 puntos. Máximo: 18.987,20 puntos.

18.987,20 puntos. Mínimo: 18.713,70 puntos.

18.713,70 puntos. Cierre: 18.957,80 puntos.

18.957,80 puntos. Variación: 304,90 puntos, un 1,63%.

Evolución de la semana

El avance del lunes llegó después de dos sesiones consecutivas de descenso. El índice había cerrado el jueves 29 de octubre en 18.857,60 puntos y el viernes 30 en 18.652,90 puntos.

En las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance, el cierre más alto fue el del martes 27 de octubre, con 19.160,60 puntos. El más bajo correspondió al viernes 30 de octubre, con 18.652,90 puntos.

27 de octubre: 19.160,60 puntos.

19.160,60 puntos. 28 de octubre: 18.883,50 puntos.

18.883,50 puntos. 29 de octubre: 18.857,60 puntos.

18.857,60 puntos. 30 de octubre: 18.652,90 puntos.

18.652,90 puntos. 2 de noviembre: 18.957,80 puntos.

Tras la subida del lunes, el índice quedó 202,80 puntos por debajo del cierre del 27 de octubre. En cambio, terminó por encima de los cierres registrados en las tres sesiones anteriores.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia utilizado, entre otros productos, en hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la evolución de una selección de empresas cotizadas en la bolsa española.

La sesión del 2 de noviembre terminó con el IBEX 35 al alza, en 18.957,80 puntos, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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