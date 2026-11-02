Con motivo del Día de los Fieles Difuntos, la portavoz adjunta Ana Belén C.F.C. y la diputada Y. Merelo, ambas de Vox Ceuta, asistieron a la misa en el cementerio de Santa Catalina.

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El evento religioso fue realizado en memoria de los difuntos, y contó con la participación de diversas personalidades del ámbito político y social de Ceuta.

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