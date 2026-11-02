La sombra del colapso energético de 2025 ha vuelto a la actualidad informativa tras el cero eléctrico registrado a primera hora de este lunes en la isla de La Palma. El fallo generalizado del sistema dejó sin suministro a un total de 50.508 abonados, obligando a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a declarar la situación de alarma en todo el territorio insular. Aunque el servicio quedó restablecido por completo tras cuatro horas de trabajo técnico, este nuevo incidente ha vuelto a situar en el centro de las críticas a la presidenta de Redeia (Red Eléctrica), Beatriz Corredor, cuya idoneidad al frente de la entidad gestora de la red nacional vuelve a ser cuestionada por sectores políticos y económicos.

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El origen de la avería en La Palma se produjo tras la desconexión fortuita de la central térmica de Los Guinchos en medio de un episodio de fuertes tormentas eléctricas. La incidencia se vio agravada por la indisponibilidad previa de la línea de alta tensión de 66 kilovoltios entre Guinchos y El Valle —la única arteria de transporte eléctrico de la isla, bajo la responsabilidad directa de Red Eléctrica—, lo que desencadenó la caída total del sistema insular.

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Dudas sobre el perfil técnico al frente de la red de transporte eléctrico

Este nuevo cero insular reaviva el debate sobre la idoneidad técnica de la máxima ejecutiva de la compañía estatal, nombrada por el Gobierno en 2020. Las críticas hacia su perfil profesional recuerdan que su trayectoria previa estuvo ligada exclusivamente a la gestión política y al sector inmobiliario —como ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 y concejala en Madrid—, careciendo de formación académica o experiencia operativa en el ámbito de las infraestructuras energéticas críticas a pesar de percibir una remuneración anual de 546.000 euros.

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Las reprochables ausencias explicativas durante el gran apagón del 28 de abril de 2025, en el que Corredor evitó comparecer públicamente durante la jornada de colapso para dar respuestas sobre la caída de la red nacional, vuelven a ser esgrimidas por sus detractores. La gestión de las crisis operativas por parte del operador del sistema ha reforzado las advertencias sobre los riesgos de situar perfiles de adscripción política al frente de empresas estratégicas.

Los retos de la red de alta tensión ante la vulnerabilidad del sistema

Redeia administra en la actualidad más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el territorio nacional, desempeñando un papel clave en el proceso de transición ecológica y en la integración de las energías renovables. Sin embargo, la concatenación de fallos en nodos críticos pone de manifiesto las fragilidades de la red de transporte ante fenómenos meteorológicos adversos o desequilibrios en la generación.

El incidente en Canarias reabre la exigencia de auditorías independientes sobre los protocolos de contingencia y la capacidad de respuesta de Red Eléctrica. Mientras los equipos técnicos investigan el origen exacto de la desconexión en la central palmera, la presión política se intensifica sobre la cúpula de Redeia para garantizar la seguridad del suministro en los sistemas aislados e insulares.