La Asociación Cultural Banda de Música «Ciudad de Ceuta» celebrará el próximo miércoles, 18 de noviembre de 2026, su tradicional Concierto en Honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Este evento tendrá lugar a las 20:30 horas en el Teatro Auditorio Revellín, bajo la dirección musical de Germán Bonitch Mohamed.

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Este año, la cita contará con dos estrenos musicales de gran relevancia. El primero será el pasodoble «Banda de Música Ciudad de Ceuta», compuesto por Juan Morote Durán en honor al 40.º aniversario de la asociación. El segundo, el pasodoble «Juan Jesús Vivas», es obra del compositor ceutí José Miñano Couce y se dedicará al presidente de la Ciudad Autónoma.

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Ambas composiciones serán interpretadas por primera vez durante el concierto, destacando su vinculación a la historia y tradición musical de Ceuta. La velada combinará pasodobles, música sinfónica y melodías populares tras la presentación de estos dos estrenos.

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El programa incluirá una selección de pasodobles de reconocidos compositores, así como obras como «Sketches for Flute» del compositor André Waignein, y clásicos como «Summertime» de George Gershwin y «Begin the Beguine» de Cole Porter.

El Concierto en Honor a Santa Cecilia es un evento significativo para la Banda de Música «Ciudad de Ceuta», reafirmando su compromiso con la difusión de la música y la cultura entre los ciudadanos. La banda invita a todos a disfrutar de una noche llena de tradición y nuevas obras.