El cierre del ejercicio presupuestario 2026 incluye medidas urgentes de apoyo a Ceuta, según el Real Decreto-ley 22/2026.

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El Ministerio de Hacienda ha publicado la Orden HAC/1184/2026, que regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario 2026. Esta orden establece los procedimientos y plazos para la ejecución del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos.

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Entre las disposiciones específicas, se incluyen medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, tal como se detalla en el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre. Estas medidas están exceptuadas de ciertas restricciones aplicables a otros documentos de reconocimiento de obligaciones y propuestas de pago.

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La orden también establece fechas límite para la tramitación de diversos documentos contables y expedientes de gasto. Por ejemplo, las nóminas ordinarias de diciembre deben entrar en las oficinas de contabilidad antes del 9 de diciembre, y los haberes activos y pasivos se pagarán a partir del 18 de diciembre.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23385).