La semifinal de Supervivientes All Stars 3 en Telecinco estuvo cargada de tensión, especialmente por una de las discusiones más intensas entre Asraf Beno y Rosa Benito. Ambos concursantes, junto a Víctor Janeiro, estaban nominados para la última expulsión antes de la gran final.

Lee tambien: ‘Supervivientes All Stars 3’ define a sus primeros finalistas en una gala que hace llorar a Jorge Javier

Omar Sánchez y Yola Berrocal ya se habían asegurado un lugar en la final, aunque no lo sabían hasta que Sandra Barneda, la presentadora, se los comunicó. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los finalistas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Familiares de los finalistas viajarán a Honduras

En el plató, Barneda propuso a los familiares de los finalistas viajar a Honduras para apoyarles en la última gala del reality. Isa Pantoja, Beatriz Trapote, la abuela de Omar y el hermano de Yola aceptaron la invitación y volarán al país centroamericano el próximo jueves.

Lee tambien: Asraf Beno resulta salvado en la octava gala de «Supervivientes All Stars 3» y prolonga su concurso en la recta final

La última expulsión de la edición enfrentó a Asraf, Rosa y Víctor, quienes representaban a las familias Pantoja, Jurado y Janeiro, respectivamente. Rosa Benito expresó su deseo de abandonar el concurso, cansada de las constantes discusiones. «En mi edición anterior recuerdo que nos reíamos, nos lo pasábamos bien, aquí no», lamentó.

Asraf Beno se salva y avanza a la final

Finalmente, Sandra Barneda anunció que los espectadores habían decidido salvar a Víctor Janeiro. El hermano de Jesulín agradeció emocionado el apoyo del público. Esto dejó a Asraf y Rosa enfrentándose en su último duelo. Durante el programa, se emitió una bronca en la que Rosa reprochaba a Asraf su falta de intervención en un conflicto familiar, lo que provocó el enfado de Isa Pantoja y las disculpas de Rosario Mohedano.

La tensión se mantuvo hasta el último momento, cuando Barneda anunció que Asraf Beno era el concursante salvado. Asraf celebró la noticia emocionado, mientras que Rosa se marchó casi sin despedirse, pero contenta de dejar el concurso. Fuera, el programa le mostró su nuevo aspecto tras 60 días en la isla, lo que la sorprendió gratamente.

Yola Berrocal se convierte en la última líder

En el último reto para decidir el líder, Asraf, Yola y Víctor Janeiro compitieron por el collar de líder. Omar quedó fuera del desafío. Los concursantes debían mantenerse agarrados a palos sobre el agua, primero con ambos brazos y luego con uno solo. Asraf fue el primero en caer, seguido de Víctor, lo que convirtió a Yola en la última líder de la edición. Este logro la libró del primer televoto de la final, que se disputarán Víctor, Asraf y Omar.