Se abre el plazo para que enfermeros de Ceuta soliciten acreditación para dispensar medicamentos y productos sanitarios.

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El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha abierto el plazo para que los enfermeros y enfermeras de Ceuta puedan solicitar la acreditación necesaria para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Esta medida también afecta a los profesionales de Melilla.

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Plazos

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días hábiles, comenzando a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las solicitudes que se presenten fuera de este plazo se acumularán para su resolución junto con las presentadas en el año siguiente.

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Recurso

Contra esta resolución, los interesados pueden interponer un recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. Alternativamente, se puede presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23509).