Las asociaciones de militares ASFASPRO, AUME y UMT han celebrado un encuentro-debate en Madrid con la participación de los representantes de los partidos PSOE, PP y VOX, José Antonio Rodríguez Salas, Fernando A. Gutiérrez Díaz de Otazu y Alberto Asarta Cuevas.

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El objetivo de este encuentro ha sido escuchar las propuestas de los principales partidos sobre política de personal militar, especialmente en un contexto electoral de cara a una próxima convocatoria con las urnas.

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Durante el debate, se abordaron seis temas centrales, incluyendo la declaración de la profesión militar como de riesgo, la mejora de las retribuciones y la modificación de cuatro leyes fundamentales que regulan la carrera militar y los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los representantes políticos coincidieron en la necesidad de declarar la militar como profesión de riesgo y de incrementar las retribuciones, aunque con matices en sus posiciones. En cuanto a la modificación de las cuatro leyes, las posiciones expuestas fueron diversas.

Las asociaciones asistieron al debate con la firme intención de que en la próxima legislatura se realicen cambios sustanciales que dignifiquen la profesión militar, instando a los políticos a buscar un consenso que trascienda la polarización política.