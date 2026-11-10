En una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta, el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha situado a la ciudad autónoma en el centro del debate político nacional de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

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Seguridad, fronteras y respuesta ante crisis

Durante la entrevista, Feijóo ha subrayado que su principal objetivo si llega a La Moncloa será recuperar la normalidad absoluta en Ceuta y garantizar que una situación de crisis migratoria —como la vivida el pasado verano— no vuelva a pillar al Estado sin una respuesta firme y eficaz.

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Entre los compromisos adquiridos por el dirigente popular destacan:

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Prioridad ejecutiva: Convertir a Ceuta en el primer asunto sobre la mesa del Consejo de Ministros.

Convertir a Ceuta en el primer asunto sobre la mesa del Consejo de Ministros. Refuerzo policial: Incrementar de forma notable los medios humanos y materiales destinados a la seguridad de la ciudad y al control de sus fronteras.

Incrementar de forma notable los medios humanos y materiales destinados a la seguridad de la ciudad y al control de sus fronteras. Soberanía y relaciones exteriores: Mantener una relación basada en la lealtad y la reciprocidad con Marruecos, pero huyendo de cualquier atisbo de subordinación y defendiendo sin matices la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Hechos frente a la relegación institucional

El candidato del PP ha insistido en que no basta con proclamar discursivamente que «Ceuta es España», sino que es imperativo demostrarlo con hechos tangibles, inversiones presupuestarias sólidas y una presencia institucional constante que evite que la ciudad autónoma ocupe un lugar secundario en la agenda política nacional.