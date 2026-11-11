El Eibar – Cádiz se juega el domingo 15 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Eibar – Cádiz

Eibar – Cádiz Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El Eibar se enfrenta al Cádiz en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Municipal de Ipurua. El equipo local ocupa la 4ª posición con 23 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 21 goles y recibido 14. En sus últimos cinco encuentros, el Eibar ha logrado una victoria, dos empates y ha sufrido dos derrotas. Por su parte, el Cádiz se encuentra en la 20ª posición con 10 puntos en 13 partidos, con un balance de 16 goles a favor y 18 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Cádiz solo ha conseguido una victoria y ha encadenado cuatro derrotas.

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Así llegan los equipos

Eibar: 4º con 23 puntos en 12 partidos (21 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-V)

Cádiz: 20º con 10 puntos en 13 partidos (16 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-V-D-D)

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