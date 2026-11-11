El Granada – Las Palmas se juega el domingo 15 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Granada – Las Palmas

Granada – Las Palmas Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Granada y Las Palmas corresponde a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. El Granada se encuentra en la 5ª posición con 23 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 20 goles y recibido 14. Su racha es impecable, con 5 victorias consecutivas en los últimos encuentros. Por su parte, Las Palmas ocupa el 10º lugar con 20 puntos en 13 partidos, con un balance de 19 goles a favor y 21 en contra. En sus últimos 5 partidos, el equipo canario ha logrado 3 victorias, pero también ha sufrido 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Granada: 5º con 23 puntos en 12 partidos (20 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Las Palmas: 10º con 20 puntos en 13 partidos (19 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-V-D-D)

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