Si participaste en alguno de los sorteos celebrados ayer, viernes 30 de enero, aquí tienes el resumen detallado de las combinaciones ganadoras. Ha sido una noche de grandes premios, especialmente en el Cuponazo y el bote acumulado de Euromillones.

Euromillones: Un bote de 123 millones

La combinación ganadora del sorteo europeo ha dejado los siguientes números:

• Combinación: 14, 18, 31, 35 y 46

• Estrellas: 07 y 11

• El Millón (Código): XKD54190

Cuponazo de la ONCE

El gran premio de los viernes ha repartido fortuna con el siguiente número:

• Número principal: 82184

• Serie: 005

• Premios adicionales: El número principal reparte 9 millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

Bonoloto

El sorteo diario de la Bonoloto ha dejado la siguiente combinación:

• Números: 8, 16, 26, 34, 36 y 42

• Complementario: 37

• Reintegro: 3

La Grossa del divendres

El sorteo de Loteries de Catalunya ha premiado al siguiente billete:

• Número: 46586

• Serie: 8

• Premios: Este número con su serie está agraciado con 300.000 euros. Las cinco cifras sin la serie tienen un premio de 50.000 euros.