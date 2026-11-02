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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido un encuentro con la Asociación Unicaja Baloncesto Máster, que se encuentra de visita en nuestra ciudad.

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Este encuentro deportivo se lleva a cabo en colaboración con el Club Baloncesto Fénix Ceuta, fomentando así la unión y la emoción que caracteriza al deporte.

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La visita de Unicaja Baloncesto demuestra que los valores del deporte trascienden las fronteras de la cancha, ofreciendo un importante aporte a la comunidad ceutí.