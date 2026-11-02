El tenista madrileño Rafa Jódar afronta uno de los grandes retos de su temporada al medirse al noruego Casper Ruud en la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026. Después de firmar un estreno autoritario sobre la pista rápida parisina en el que se deshizo del chileno Alejandro Tabilo con un contundente 6-3 y 6-2, el joven jugador de Leganés buscará dar la campanada ante uno de los cabezas de serie y favoritos indiscutibles para levantar el título el próximo domingo 8 de noviembre.

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Jódar, que ya sabe lo que es levantar un trofeo ATP este curso tras conquistar el torneo de Marruecos y sumar buenas actuaciones en citas como la Laver Cup o Shanghái, se cita con el tenista nórdico en la pista central del torneo galo en un duelo programado para este martes 3 de noviembre. La organización ha fijado el inicio del encuentro en un turno de máxima expectación, estableciendo que el partido comenzará no antes de las 20:30 horas (una hora menos en las Islas Canarias).

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Dónde ver en directo por televisión y streaming el partido

En cuanto a los derechos de emisión televisiva en España, la plataforma encargada de retransmitir en exclusiva los encuentros más destacados del Masters 1000 de París es Movistar+. El enfrentamiento de segunda ronda entre el español y el noruego se podrá seguir en directo a través de los canales Movistar Plus+ (dial 7) y Vamos (dial 8).

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De este modo, el choque no se emitirá en abierto ni de forma gratuita en la televisión convencional. No obstante, los suscriptores de la plataforma podrán sintonizar el duelo en directo y online mediante la aplicación oficial para dispositivos móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes. Asimismo, los aficionados que no dispongan de acceso a la pantalla podrán seguir la retransmisión radiofónica a través de las principales cadenas del país o consultar la crónica y el minuto a minuto en los soportes informativos especializados.