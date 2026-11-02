Los candidatos al Senado por el Partido Popular, Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz, han enviado un vídeo desde la sede del partido en Madrid.

En el mensaje, instan a los ciudadanos a recordar la fecha del 29 de noviembre, haciendo hincapié en la importancia de Ceuta y lo que representa.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.