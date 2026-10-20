El Córdoba – Eibar se juega el sábado 24 de octubre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Córdoba – Eibar

Córdoba – Eibar Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Córdoba se enfrenta al Eibar en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. El equipo cordobés ocupa la 15ª posición con 12 puntos, habiendo anotado 15 goles y recibido 20 en sus 10 partidos disputados. En sus últimos cinco encuentros, el Córdoba ha logrado 3 victorias y ha sufrido 2 derrotas. Por su parte, el Eibar se sitúa en la 3ª posición con 22 puntos, con un balance de 20 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Eibar ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Córdoba: 15º con 12 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-V-D-V)

Eibar: 3º con 22 puntos en 10 partidos (20 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-D-V-V-V)

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