El 1899 Hoffenheim derrotó al Borussia Dortmund por 2-1 este sábado 18 de abril de 2026 en un duelo de tensión constante que se decidió, sobre todo, por la eficacia local. La noche tuvo un nombre propio: Andrej Kramaric, autor de dos goles (42′ y 90′) que terminaron por romper el plan visitante en los minutos decisivos. El Dortmund maquilló el marcador con el tanto de S. Guirassy (87′), pero no le alcanzó para rescatar un punto.

Un golpe a la hora justa y sentencia en el último aliento

Hoffenheim no tardó en avisar. Cuando el partido aún estaba buscando equilibrio, el cuadro de casa encontró el momento exacto para castigar. En el 42′, A. Kramaric inauguró el marcador tras una acción que mostró el fondo del equipo cuando el Dortmund no logró cerrar líneas con rapidez.

El 2-0 parecía acercarse con el paso de los minutos, pero el Dortmund mantuvo la presión. Con el guion cambiando hacia un intercambio de llegadas, el visitante intentó ganar metros y acortar la distancia. Y lo consiguió en el 87′: S. Guirassy puso el 1-2 con una ejecución que reactivó el partido y obligó a Hoffenheim a sufrir en los instantes finales.

Cuando el conjunto visitante ya imaginaba la remontada, apareció la segunda gran firma del héroe de la noche. En el 90′, A. Kramaric cerró la historia con el 2-1 definitivo. No fue solo un gol: fue el golpe final a la última esperanza del Dortmund, que no encontró margen para una respuesta inmediata.

Goles del 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund

42′ — 1899 Hoffenheim: A. Kramaric (1-0)

— 1899 Hoffenheim: (1-0) 87′ — Borussia Dortmund: S. Guirassy (1-1)

— Borussia Dortmund: (1-1) 90′ — 1899 Hoffenheim: A. Kramaric (2-1)

Análisis: eficacia local frente a la insistencia del Dortmund

La lectura del partido es relativamente clara: el Dortmund fue más insistente y llevó el peso de la búsqueda, pero el Hoffenheim ganó por la vía de la puntería. En el fútbol de élite, especialmente en la Bundesliga, los equipos que pagan caro una oportunidad pierden. El Dortmund tuvo momentos para empatar antes del 87′, pero le faltó la última precisión y, sobre todo, le faltó tiempo para evitar que el rival respirara con el control del marcador.

La primera diana de Kramaric hizo daño en el timing. No solo puso por delante al Hoffenheim: también condicionó el plan del Dortmund en el tramo previo al descanso, obligándole a acortar tiempos y a asumir riesgos. Con el 1-0, el local supo sostener la estructura y alternar fases de contención con escapadas capaces de sorprender a espaldas. Esa gestión del momento fue clave.

El gol de Guirassy en el 87′ cambió el decorado. A partir de ahí, el Dortmund se volcó. Sin embargo, el Hoffenheim no se descompuso del todo. Al contrario, encontró aire en los últimos metros y castigó cuando el Dortmund se adelantó. El tanto de Kramaric en el 90′ refleja esa idea: el equipo local resistió el asedio final y terminó por rematar la faena en la transición, con una frialdad letal.

El protagonista: Kramaric, decisivo en dos actos

Si algo queda claro es que Kramaric estuvo en todas las páginas del guion. Marcó en el instante que rompió el partido y, más importante aún, apareció en el final cuando el Dortmund ya veía luz. Su doblete no fue cuestión de suerte: fue reflejo de una lectura correcta del área rival y de una capacidad para estar donde hay que estar.

Cierre: tres puntos con sabor a reivindicación

Con este 2-1, el Hoffenheim suma y se reafirma con una victoria que combina carácter, estrategia y, sobre todo, efectividad. Para el Borussia Dortmund, la derrota es un golpe anímico en un escenario donde la diferencia entre ganar y perder se mide en detalles y en los últimos minutos. Lo cierto es que la Bundesliga vuelve a dejar una lección: cuando el partido se enciende, el que mejor ejecuta en los momentos clave manda.