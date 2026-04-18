Union Berlin y VfL Wolfsburg se midieron este sábado, 18 de abril de 2026, en un partido de ritmo cambiante y final apretado. Al final, fue Wolfsburg quien se llevó los tres puntos con un 1-2 que se coció con precisión defensiva y puntería puntual: P. Wimmer abrió el marcador pronto (11′) y D. Pejcinovic amplió la ventaja a la vuelta del descanso (46′). O. Burke hizo el gol del alivio local en el 85′, pero el Union no encontró el empate.

Goles y momentos clave

El encuentro tuvo una primera parte con un gol temprano que marcó el guion. A los 11 minutos, P. Wimmer adelantó al VfL Wolfsburg, aprovechando el momento de transición para poner a su equipo por delante y obligar al Union Berlin a ajustar su plan desde muy pronto.

La respuesta del Union llegó, pero no con la consistencia necesaria para romper el entramado visitante. Wolfsburg gestionó los tiempos con orden, defendió con cercanía y buscó el segundo golpe. El paso por vestuarios trajo una nueva sentencia: ya en el 46′, D. Pejcinovic convirtió el 0-2, ampliando la ventaja y dejando el partido muy cuesta arriba para el cuadro de casa.

Con el marcador en contra, el Union Berlin aceleró. El gol llegó en el tramo final, cuando el partido pedía reacción: O. Burke recortó distancias en el 85′ para alimentar la esperanza y encender el tramo final. Aun así, el tiempo no dio para más y el Wolfsburg sostuvo el resultado hasta el pitido final.

Un Wolfsburg eficaz y un Union que fue a remolque

Más allá del marcador, la diferencia estuvo en la concreción. El Union Berlin tuvo momentos de insistencia, pero le faltó el último ajuste para convertir la presión en ocasiones claras y, sobre todo, para evitar que Wolfsburg encontrara espacios en ataque. El 1-0 de Wimmer funcionó como un golpe psicológico temprano: desde ahí, el Union tuvo que cargar el peso ofensivo y el partido dejó menos margen para la planificación.

En el segundo tiempo, el VfL Wolfsburg demostró madurez. Pejcinovic no solo amplió la ventaja: también le dio al equipo visitante la tranquilidad para controlar el duelo. Con el 0-2, el Wolfsburg pudo alternar entre defensa posicional y salidas rápidas, obligando al Union a lanzar más hombres y a exponerse en acciones de recuperación.

El 1-2 de Burke en el 85′ cambió la atmósfera, pero el Union no consiguió transformar esa cercanía en un asedio definitivo. El rival, con el marcador a favor, se mostró firme en las zonas de riesgo, cortó líneas de pase y evitó que el último tramo del partido se convirtiera en un asedio sostenido.

Lectura táctica del partido

Wolfsburg castigó las transiciones : el gol de Wimmer tempranó el partido y facilitó que el plan funcionara por etapas.

: el gol de Wimmer tempranó el partido y facilitó que el plan funcionara por etapas. Pejcinovic amplió la ventaja tras el descanso : el 46′ fue clave para romper el equilibrio y ganar margen de control.

: el 46′ fue clave para romper el equilibrio y ganar margen de control. Union recortó tarde : Burke mantuvo viva la pelea, pero faltó tiempo y precisión para el empate.

: Burke mantuvo viva la pelea, pero faltó tiempo y precisión para el empate. Gestión del ritmo: el Wolfsburg supo regular el partido cuando tuvo el colchón y resistió los minutos finales.

Cierre

Con este 1-2, el VfL Wolfsburg suma una victoria valiosa en la Bundesliga en un día donde la efectividad marcó la diferencia. El Union Berlin, pese al gol de Burke y la reacción en el tramo final, se quedó sin botín. La tabla tendrá su propia lectura, pero lo que queda claro es el guion del sábado: Wimmer abrió, Pejcinovic sentenció y Burke maquilló.