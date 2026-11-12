El líder de Vox sostiene desde Tarragona que la rectificación del presentador se debe a que el programa no logró «liquidarle» políticamente y denuncia que RTVE mantiene «secuestrados» cuarenta minutos de la grabación original.

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La valoración de Santiago Abascal sobre las disculpas de David Broncano

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este miércoles sobre la intervención realizada un día antes por el humorista y presentador David Broncano al inicio de La Revuelta, espacio emitido en Televisión Española. Durante un acto de precampaña celebrado en Tarragona, el dirigente político ha interpretado que las disculpas públicas ofrecidas por el conductor del programa tras la entrevista emitida el lunes responden a un único motivo: «Han pedido perdón porque al que iban a fusilar salió vivo».

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Según las palabras del líder de la formación, el objetivo del encuentro televisivo no se cumplió, asegurando que la rectificación ante la audiencia se produjo por «no conseguir liquidarme, por no conseguirnos detenernos». Estas declaraciones llegan después de que Broncano, en la emisión del martes, comenzara su espacio pidiendo disculpas al público por el desarrollo de la charla con el político, reconociendo abiertamente encontrarse «muy decepcionado» consigo mismo y admitiendo que Abascal «lo hizo bien» y que «posiblemente le había infravalorado».

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Para el dirigente de Vox, esta situación supone un hito sin precedentes en el ámbito de la comunicación. En este sentido, ha subrayado que su partido está haciendo «historia de la televisión universal», argumentando que han conseguido un hecho que no ha logrado «ninguna fuerza política» hasta la fecha: que el director de un formato televisivo comparezca al día siguiente de haber alcanzado «la máxima audiencia de su historia a pedir perdón», una circunstancia que el propio Abascal ha calificado como «alucinante».

Críticas a la duración de la emisión y denuncias de censura en RTVE

Más allá de las palabras del presentador, Santiago Abascal ha detallado los pormenores de cómo se gestó y desarrolló su participación en La Revuelta. El líder político ha explicado ante los asistentes en Tarragona que acudió a la grabación «un poco confiado», partiendo de la base de que cuando se trata con profesionales y se percibe un buen trato inicial, se esperan unas determinadas condiciones editoriales, entre las que destacó que el encuentro mantuviera el tono habitual del espacio, marcado por el humor.

Uno de los puntos centrales de su intervención ha girado en torno a la extensión de la entrevista y el montaje final emitido por la corporación pública. De acuerdo con el relato del presidente de Vox, la duración acordada inicialmente era de sesenta minutos, aunque la grabación real se prolongó hasta alcanzar los ciento treinta y siete minutos. En este punto, Abascal ha deplorado públicamente que existen cuarenta minutos de ese intercambio que, a su juicio, permanecen «secuestrados por RTVE» y que los espectadores españoles «no han podido ver».

El dirigente ha asegurado que ese fragmento no emitido contenía los momentos «más eficaces y mejores que los que se emitieron» durante la noche del lunes. A raíz de este recorte en el metraje final, Abascal ha denunciado que desde determinadas instancias son capaces de «utilizar absolutamente todo con tal de mantenerse en el poder», vinculando directamente la edición del programa con intereses políticos.

El símil taurino y la presión mediática tras el programa

Para describir el desenlace mediático de su paso por el espacio de Televisión Española, Santiago Abascal ha recurrido a una metáfora taurina, señalando que en aquella entrevista existían únicamente dos resultados posibles: «o enfermería o puerta grande». Según su propia valoración, el resultado fue favorable para sus intereses, afirmando que, por suerte, le tocó a él salir por «la puerta grande», mientras que el resultado de «enfermería» recayó sobre el presentador del formato.

No obstante, el líder de Vox ha querido matizar el origen de ese desgaste sufrido por David Broncano tras la emisión del lunes. Abascal ha puntualizado que el humorista acabó en esa situación no por la actuación del propio dirigente político durante la entrevista, sino por la reacción de su propio entorno ideológico y mediático. Según ha explicado en su discurso de precampaña, a Broncano «le machacaron en todos los medios, las tertulias de algunos grupos mediáticos, e incluso en las redes sociales sin piedad», concluyendo su intervención al asegurar que esto ocurre porque «la izquierda no perdona a los suyos».