Con el crucial partido ante Arabia Saudí en el horizonte tras un mal debut, el técnico riojano afronta el reto avalado por un historial repleto de decisiones valientes y revoluciones tácticas.

Las Rozas, Madrid. – Luis de la Fuente es, ante todo, un hombre de fe. Ha construido en la Selección Española una auténtica familia basada en la cercanía y la calidez humana. Sin embargo, quienes confunden su perfil afable con falta de carácter cometen un grave error. Detrás de esa sonrisa conciliadora se esconde un entrenador con «colmillo», intervencionista y al que nunca le ha temblado el pulso para tomar decisiones drásticas cuando las cosas vienen mal dadas.

El próximo domingo, el combinado nacional se mide a Arabia Saudí en un duelo vital para encarrilar el pase en la gran cita internacional de Estados Unidos, México y Canadá. Tras un debut decepcionante, la mirada del país está puesta en la pizarra del riojano. La historia demuestra que, ante la adversidad, De la Fuente no se esconde: saca el látigo y mueve las piezas que hagan falta.

Un historial de revoluciones inmediatas

Desde su llegada a la Federación en 2013, el técnico ha dejado claro que el rendimiento manda sobre los nombres. No le importó prescindir en su día de pesos pesados como Sergio Ramos, Carvajal o Morata, y sus reacciones tras los tropiezos son ya marca de la casa:

El desastre de Glasgow (2023): Tras perder 2-0 ante Escocia en su segundo partido al mando, De la Fuente revolucionó la convocatoria y la alineación para la Nations League. Hizo ocho cambios en la lista y ocho en el once titular , cambiando por completo a la defensa y la portería para terminar levantando el título ante Italia y Croacia.

Tras perder 2-0 ante Escocia en su segundo partido al mando, De la Fuente revolucionó la convocatoria y la alineación para la Nations League. Hizo , cambiando por completo a la defensa y la portería para terminar levantando el título ante Italia y Croacia. Ajustes en la Nations League (2024-25): Tras un empate gris en Serbia (0-0), sentó a cuatro teóricos titulares (Cucurella, Zubimendi, Olmo y Ayoze) para golear a Suiza (1-4). En cuartos ante Países Bajos repitió la fórmula, sustituyendo a Porro, Cubarsí, Pedri y Morata en la vuelta para sellar el pase.

«A De la Fuente no le asusta mover el árbol en mitad de una fase final; ya lo demostró con éxito en las categorías inferiores de la Selección».

El «manual de reacción» en los torneos cortos

A diferencia de otros técnicos reacios a cambiar los planes en plena concentración, el riojano tiene un máster en intervenir a contrarreloj en fases finales, un método que ya le dio la gloria en el pasado:

Torneo El Tropiezo La Reacción de De la Fuente Resultado Final Europeo Sub-19 (2015) Derrota 1-3 ante Rusia Sentó a los dos laterales titulares (Marín y Aarón). Campeones Europeo Sub-21 (2019) Derrota 3-1 ante Italia Cuatro cambios drásticos (incluido el portero Unai). Campeones Juegos Olímpicos (2021) Pinchazo ante Egipto Cinco cambios directos en el once para el segundo partido. Medalla de Plata

El «match ball» de Arabia en su 65º cumpleaños

El encuentro del domingo ante Arabia Saudí no es un partido más. España necesita ganar para disipar las dudas y el técnico cumplirá ese mismo día 65 años.

Aunque no es un entrenador dado a las revoluciones por mero capricho, su trayectoria en Las Rozas (donde llegó a encadenar 32 partidos invicto) invita a pensar que habrá retoques en el once. Luis de la Fuente confía a muerte en su grupo, pero el crédito se demuestra en el césped. Arabia Saudí medirá la capacidad de reacción de una Selección que, bajo el mando del riojano, siempre ha sabido levantarse a base de golpes de autoridad.