El conjunto ‘red’ se adelanta al Newcastle y cierra el traspaso del extremo español. El Real Madrid se asegura una opción de recompra tras un pacto entre clubes.

Liverpool, Inglaterra. – El mercado de fichajes de la Premier League ha saltado por los aires. Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool. El club inglés ha decidido ir con todo a por el talentoso extremo internacional español y ha notificado formalmente a Osasuna que hará frente al pago de su cláusula de rescisión, tasada en 40 millones de euros.

El futbolista, aprovechando un día libre en la concentración de la Selección Española, ya ha superado con éxito el reconocimiento médico con el conjunto de Anfield. Aunque los rumores situaban a Muñoz muy cerca del Newcastle, las urracas no lograron alcanzar las exigencias financieras del pago liberatorio, permitiendo al Liverpool adelantarse en la carrera por el delantero.

El Real Madrid, el gran beneficiado de la operación

El traspaso de Víctor Muñoz deja un complejo pero muy lucrativo entramado económico que beneficia enormemente al Real Madrid. De los 40 millones de euros que abonará el Liverpool, la distribución se realizará de la siguiente manera:

Osasuna: Recibe 20 millones de euros (la mitad de la cláusula).

Recibe (la mitad de la cláusula). Real Madrid: Ingresa un total de 25 millones de euros. Esta cifra se desglosa en los 5 millones que el club navarro pagó en su día por el traspaso del canterano, sumados a los 20 millones correspondientes al 50% de los derechos que los blancos aún conservaban.

Una cláusula de recompra estratégica

El Real Madrid no solo hace caja, sino que mantiene el control sobre el futuro del jugador que hiciera debutar Carlo Ancelotti. Durante las negociaciones, el Liverpool entendió que debía tener un gesto con la entidad madridista, dado que los de Chamartín tenían la potestad de activar sus derechos de tanteo y recompra para frenar el viaje del extremo a la Premier League.

El pacto: A cambio de no bloquear la operación, el Real Madrid se ha reservado un derecho de recompra exclusivo al finalizar la primera temporada de Víctor Muñoz en Anfield.

Con este movimiento, el Liverpool se lleva a una de las grandes promesas del fútbol español, Osasuna consigue una inyección económica vital y el Real Madrid se asegura un negocio redondo con opción de recuperar a su ‘perla’ en el verano de 2027 si explota en Inglaterra.