Ceuta — La Guardia Civil ha desplegado durante la madrugada un operativo de relevancia en Ceuta tras recabar informaciones sobre la presunta implicación de una ONG en la incitación a migrantes para atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según ha informado el propio Instituto Armado, las pesquisas apuntan a que miembros o vinculados a estas entidades habrían promovido el uso de espráis de pimienta contra militares y agentes en la zona fronteriza.

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La intervención, coordinada por efectivos de la Policía Judicial e Información mediante mandamiento judicial, ha conllevado la entrada y registro en dos infraestructuras clave utilizadas por estas organizaciones: un local en la zona de la Almadraba y una nave situada en el área del Tarajal.

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Registros, intervenciones de material y traslados

El despliegue de los agentes ha dejado por el momento importantes actuaciones sobre el terreno:

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Nave del Tarajal: Tras inspeccionar el recinto, la Guardia Civil ha requisado los teléfonos móviles de varios activistas y miembros de la entidad presentes en el lugar, antes de conducirlos a dependencias policiales. La nave ha quedado precintada y clausurada por los agentes.

Tras inspeccionar el recinto, la Guardia Civil ha requisado los teléfonos móviles de varios activistas y miembros de la entidad presentes en el lugar, antes de conducirlos a dependencias policiales. La nave ha quedado precintada y clausurada por los agentes. Zona de la Almadraba: Durante el registro en estas instalaciones, los agentes han procedido al traslado de al menos tres migrantes indocumentados.

Durante el registro en estas instalaciones, los agentes han procedido al traslado de al menos tres migrantes indocumentados. Incautación de pruebas: De ambos inmuebles se han extraído cajas con abundante material informativo y documental para su posterior análisis e incorporación a las diligencias de la causa.

Investigación abierta

Aunque hasta el momento la Benemérita no ha confirmado el número definitivo de detenciones, las actuaciones se centran en esclarecer si los activistas trasladados quedarán formalmente investigados o detenidos en el marco del procedimiento.

Las instalaciones registradas eran empleadas habitualmente por colectivos y entidades de apoyo —entre ellas la organización No Name Kitchen— para prestar asistencia humanitaria, reparto de alimentos y curas a los migrantes que permanecen en el entorno de la frontera de Ceuta. La operación judicial y policial continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.