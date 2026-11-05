El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por la difusión en 2021 de una prueba diagnóstica de COVID-19 falsa atribuida al entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Lee tambien: El Supremo activa la ejecución del ‘caso Koldo’: exige 647.000 euros a Ábalos, su exasesor y Aldama

El juez ha dictado el sobreseimiento por los presuntos delitos de falsedad e injurias al considerar que no concurren indicios suficientes en este procedimiento para justificar la elevación de un suplicatorio al Parlamento Europeo con el fin de solicitar su suspensión de inmunidad. Esta investigación constituía uno de los seis frentes judiciales que el eurodiputado mantenía abiertos en el alto tribunal.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Paralelamente, el Tribunal Supremo tramita otros procedimientos contra el político, habiéndose solicitado recientemente por parte de otra magistrada un nuevo suplicatorio ante la Eurocámara en el marco de la causa instruida por un delito de provocación a los desórdenes públicos durante las protestas del sector agrario celebradas en febrero de 2024.

Lee tambien: El Tribunal Supremo archiva cuatro denuncias contra Pedro Sánchez y sus ministros por la crisis migratoria de Ceuta