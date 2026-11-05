Un marinero estadounidense de 86 años y su perro han sido rescatados con vida después de permanecer más de dos meses (60 días) a la deriva a bordo de su velero en aguas del océano Pacífico, a unos 740 kilómetros de la costa de California (aproximadamente a 460 millas de San Diego).

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El veterano había zarpado a finales de agosto desde Astoria (Oregón) a bordo de su embarcación, el Willow Wind, con rumbo inicial hacia Pago Pago, en la Samoa Americana. Sin embargo, tras perderse el contacto con él y pasar semanas sin noticias, la situación dio un vuelco el pasado 27 de octubre, cuando el Centro de Coordinación de Rescate de Alameda recibió una señal de socorro emitida por la baliza de emergencia del velero.

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La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó inmediatamente un operativo de búsqueda con aviones de reconocimiento (como un C-27 Spartan y un HC-130 Hércules) que lograron localizar la embarcación, la cual presentaba importantes daños en las velas. Debido a las adversas condiciones meteorológicas de la zona, con fuertes vientos y oleaje, el rescate definitivo requirió la coordinación con un buque mercante cercano (Grand Orion), cuya tripulación consiguió evacuar con éxito al navegante y a su mascota tras horas de maniobras.

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Tras ser trasladados a tierra firme por la Guardia Costera, el marinero fue evacuado a un hospital de San Diego para someterse a una evaluación médica. Los equipos de emergencia confirmaron que, aunque el hombre presentaba signos de debilidad y dificultad para caminar debido a los dos meses de aislamiento, no sufría lesiones graves. El fiel can también logró sobrevivir a toda la travesía a su lado.