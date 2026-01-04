La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos importantes para este domingo 4 de enero de 2026 en la ciudad autónoma. La influencia de la borrasca Francis, que continúa barriendo el Estrecho de Gibraltar, dejará un escenario meteorológico adverso marcado por el agua y el fuerte viento, justo en la víspera de la llegada de Sus Majestades de Oriente.

Aquí detallamos la previsión oficial según los últimos datos municipales:

Lluvias persistentes y riesgo de tormentas

Ceuta afronta una jornada de cielos muy cubiertos con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mayor parte del día. Se esperan lluvias moderadas que pueden volverse localmente fuertes y persistentes, acompañadas ocasionalmente de tormentas. Según los modelos de AEMET, se podrían acumular más de 50 mm de agua en las próximas 24 horas, lo que obliga a extremar la precaución en zonas bajas y en el alcantarillado urbano.

Viento y estado del mar

El viento de componente Este soplará con intensidad moderada, con intervalos de fuerte que podrían complicar las comunicaciones marítimas.

• Se esperan rachas de viento de hasta 47 km/h.

• El estado del mar en el Estrecho sigue siendo delicado, por lo que se recomienda a los viajeros consultar la operativa de los ferris antes de desplazarse al puerto, ante posibles retrasos o cancelaciones en las rotaciones con Algeciras.

Temperaturas

Los termómetros apenas registrarán cambios significativos, manteniéndose un ambiente fresco y muy húmedo:

• Máxima: 15 °C

• Mínima: 13 °C

Previsión para la Cabalgata de Reyes (5 de enero)

La gran incógnita sigue siendo el tiempo para el lunes por la tarde. Aunque la borrasca Francis tenderá a remitir ligeramente, la entrada de una masa de aire ártico por el norte de la península provocará un descenso térmico notable. Para la Cabalgata de Reyes en Ceuta, se espera que el paraguas siga siendo necesario, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta (en torno al 90%), y el frío se intensificará respecto a hoy, con mínimas que bajarán hasta los 12 °C.