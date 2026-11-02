Las farmacias de guardia en Ceuta este martes, 3 de noviembre de 2026, son Díaz Segura, en la zona Centro, y Puya C.B., en Campo Exterior y en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Zona Centro

DIAZ SEGURA

Dirección: C/VELARDE 12

Teléfono: 956 51 16 23

Campo Exterior

PUYA C.B.

Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)

Teléfono: 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B.

Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)

Teléfono: 956 50 04 20

Para agilizar la atención, conviene llevar la receta médica si se necesita un medicamento sujeto a prescripción, especialmente al acudir durante el turno de noche.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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