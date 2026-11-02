Las farmacias de guardia en Ceuta este martes, 3 de noviembre de 2026, son Díaz Segura, en la zona Centro, y Puya C.B., en Campo Exterior y en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, lunes 2 de noviembre: muy nuboso y 23 °C
Zona Centro
- DIAZ SEGURA
Dirección: C/VELARDE 12
Teléfono: 956 51 16 23
Campo Exterior
- PUYA C.B.
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)
Teléfono: 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B.
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)
Teléfono: 956 50 04 20
Para agilizar la atención, conviene llevar la receta médica si se necesita un medicamento sujeto a prescripción, especialmente al acudir durante el turno de noche.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 2 de noviembre: horarios
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
Te puede interesar
- Los Reyes reconocen el compromiso del presidente del COMCE con Ceuta
- Nuevo precio del tabaco en Ceuta afecta a fumadores
- Lo último: Castellón – Eibar: hora y canal de TV (LaLiga TV Hypermotion)
- Más noticias de Ceuta
- farmacias de guardia
- servicios
📣 Buzón de denuncia ciudadana
¿Algo no funciona en tu barrio? Cuéntanoslo en denuncias@elperiodicodeceuta.com o por mensaje privado en Facebook. Adjunta fotos o vídeos: con imágenes la publicamos antes. Revisamos cada caso y publicamos los de interés público.Cómo enviar tu denuncia →
Consulta la farmacia de guardia de hoy en Ceuta, siempre actualizada.
Servicios de Ceuta hoy: