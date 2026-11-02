El Sporting de Gijón ganó en el campo del AD Ceuta el domingo 1 de noviembre en la jornada 12 de Segunda División.
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En los 11 partidos se han marcado 35 goles, con 4 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 12 de Segunda División
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 31/10
|Real Sociedad B-Girona
|1-0
|sáb. 31/10
|Eibar-Almería
|1-1
|sáb. 31/10
|Celta Fortuna-Córdoba
|2-2
|sáb. 31/10
|Albacete-Sabadell
|2-1
|dom. 1/11
|Eldense-Granada
|0-2
|dom. 1/11
|AD Ceuta-Sporting de Gijón
|0-2
|dom. 1/11
|Burgos-Castellón
|1-1
|lun. 2/11
|Tenerife-Andorra
|2-2
|lun. 2/11
|Real Oviedo-Las Palmas
|2-3
|lun. 2/11
|Real Valladolid-Leganés
|4-3
|lun. 2/11
|Mallorca-Cádiz
|2-1
Con estos 11 resultados la jornada 12 queda completa.
Goles, tarjetas y expulsiones
- Real Sociedad B-Girona. Goles de la Real Sociedad B: Lander Astiazarán (86′). Amarillas: 6 de la Real Sociedad B y 1 del Girona. Expulsado: David López Silva (Girona, 15′). Penalti fallado: Dani Diaz (Real Sociedad B, 17′).
- Eibar-Almería. Goles del Eibar: Pejiño (87′); del Almería: Quim junyent (18′). Amarillas: 3 del Eibar y 3 del Almería.
- Celta Fortuna-Córdoba. Goles del Celta Fortuna: Aldrine Kibet (24′), Alvaro·Marin Sesma (56′); del Córdoba: Diego Bri (27′), Victor Sánchez Morales (72′). Amarillas: 3 del Celta Fortuna y 3 del Córdoba. Expulsados: Álex Martín (Córdoba, 45+2′), Ismael Ruiz Sánchez (Córdoba, 85′).
- Albacete-Sabadell. Goles del Albacete: Óscar Sanz (10′ en propia puerta), Diego Fuoli (38′ en propia puerta); del Sabadell: Eneko Aguilar (81′). Amarillas: 1 del Albacete y 3 del Sabadell. Expulsado: José Corpas (Albacete, 42′).
- Eldense-Granada. Goles del Granada: Rubén Alcaraz (60′), Owen Emeka (90+1′). Amarillas: 2 del Eldense y 1 del Granada.
- AD Ceuta-Sporting de Gijón. Goles del Sporting de Gijón: Alejo Sarco (29′), Guillermo Rosas (67′). Amarillas: 6 del AD Ceuta y 2 del Sporting de Gijón.
- Burgos-Castellón. Goles del Burgos: Oier Luengo Redondo (45+1′); del Castellón: Israel Suero Fernández (2′). Amarillas: 3 del Burgos y 4 del Castellón. Expulsado: Matías Orozco (Castellón, 60′).
- Tenerife-Andorra. Goles del Tenerife: Christian Pierre Louis Gomis (3′), Enric Gallego (39′ de penalti); del Andorra: Lautaro De León (83′ de penalti), Stefan Golubovic (88′). Amarillas: 3 del Tenerife y 6 del Andorra. Expulsados: Lautaro De León (Andorra, 83′), Dani Martín (Tenerife, 85′), Jesús Owono (Andorra, 90+7′).
- Real Oviedo-Las Palmas. Goles del Real Oviedo: Carlos Dominguez (62′), Mikel Goti Lopez (80′); de Las Palmas: Manu Fuster (21′), Jesé Rodríguez (26′ de penalti), Taisei Miyashiro (54′). Amarillas: 2 del Real Oviedo y 2 de Las Palmas.
- Real Valladolid-Leganés. Goles del Real Valladolid: Miguel Rubio (6′ y 24′), Adrian Arnu (30′), Tay Abed (54′); del Leganés: Álex Millán (21′), Álvaro Morata (68′ y 90+1′). Amarillas: 1 del Real Valladolid y 5 del Leganés.
- Mallorca-Cádiz. Goles del Mallorca: Pablo Torre (63′), Adrian Fuentes (89′); del Cádiz: Antonio Cordero (50′). Amarillas: 2 del Mallorca y 2 del Cádiz.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 13 se juega del viernes 6 al lunes 9 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: Córdoba CF-AD Ceuta FC, el sábado 7 de noviembre a las 18:30.
Más resultados: resultados de la jornada 11 de Segunda División.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.