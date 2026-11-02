El Sporting de Gijón ganó en el campo del AD Ceuta el domingo 1 de noviembre en la jornada 12 de Segunda División.

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En los 11 partidos se han marcado 35 goles, con 4 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 4 empates.

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Resultados de la jornada 12 de Segunda División

Fecha Partido Resultado sáb. 31/10 Real Sociedad B-Girona 1-0 sáb. 31/10 Eibar-Almería 1-1 sáb. 31/10 Celta Fortuna-Córdoba 2-2 sáb. 31/10 Albacete-Sabadell 2-1 dom. 1/11 Eldense-Granada 0-2 dom. 1/11 AD Ceuta-Sporting de Gijón 0-2 dom. 1/11 Burgos-Castellón 1-1 lun. 2/11 Tenerife-Andorra 2-2 lun. 2/11 Real Oviedo-Las Palmas 2-3 lun. 2/11 Real Valladolid-Leganés 4-3 lun. 2/11 Mallorca-Cádiz 2-1

Con estos 11 resultados la jornada 12 queda completa.

Goles, tarjetas y expulsiones

Real Sociedad B-Girona . Goles de la Real Sociedad B: Lander Astiazarán (86′). Amarillas: 6 de la Real Sociedad B y 1 del Girona. Expulsado: David López Silva (Girona, 15′). Penalti fallado: Dani Diaz (Real Sociedad B, 17′).

. Goles de la Real Sociedad B: Lander Astiazarán (86′). Amarillas: 6 de la Real Sociedad B y 1 del Girona. Expulsado: David López Silva (Girona, 15′). Penalti fallado: Dani Diaz (Real Sociedad B, 17′). Eibar-Almería . Goles del Eibar: Pejiño (87′); del Almería: Quim junyent (18′). Amarillas: 3 del Eibar y 3 del Almería.

. Goles del Eibar: Pejiño (87′); del Almería: Quim junyent (18′). Amarillas: 3 del Eibar y 3 del Almería. Celta Fortuna-Córdoba . Goles del Celta Fortuna: Aldrine Kibet (24′), Alvaro·Marin Sesma (56′); del Córdoba: Diego Bri (27′), Victor Sánchez Morales (72′). Amarillas: 3 del Celta Fortuna y 3 del Córdoba. Expulsados: Álex Martín (Córdoba, 45+2′), Ismael Ruiz Sánchez (Córdoba, 85′).

. Goles del Celta Fortuna: Aldrine Kibet (24′), Alvaro·Marin Sesma (56′); del Córdoba: Diego Bri (27′), Victor Sánchez Morales (72′). Amarillas: 3 del Celta Fortuna y 3 del Córdoba. Expulsados: Álex Martín (Córdoba, 45+2′), Ismael Ruiz Sánchez (Córdoba, 85′). Albacete-Sabadell . Goles del Albacete: Óscar Sanz (10′ en propia puerta), Diego Fuoli (38′ en propia puerta); del Sabadell: Eneko Aguilar (81′). Amarillas: 1 del Albacete y 3 del Sabadell. Expulsado: José Corpas (Albacete, 42′).

. Goles del Albacete: Óscar Sanz (10′ en propia puerta), Diego Fuoli (38′ en propia puerta); del Sabadell: Eneko Aguilar (81′). Amarillas: 1 del Albacete y 3 del Sabadell. Expulsado: José Corpas (Albacete, 42′). Eldense-Granada . Goles del Granada: Rubén Alcaraz (60′), Owen Emeka (90+1′). Amarillas: 2 del Eldense y 1 del Granada.

. Goles del Granada: Rubén Alcaraz (60′), Owen Emeka (90+1′). Amarillas: 2 del Eldense y 1 del Granada. AD Ceuta-Sporting de Gijón . Goles del Sporting de Gijón: Alejo Sarco (29′), Guillermo Rosas (67′). Amarillas: 6 del AD Ceuta y 2 del Sporting de Gijón.

. Goles del Sporting de Gijón: Alejo Sarco (29′), Guillermo Rosas (67′). Amarillas: 6 del AD Ceuta y 2 del Sporting de Gijón. Burgos-Castellón . Goles del Burgos: Oier Luengo Redondo (45+1′); del Castellón: Israel Suero Fernández (2′). Amarillas: 3 del Burgos y 4 del Castellón. Expulsado: Matías Orozco (Castellón, 60′).

. Goles del Burgos: Oier Luengo Redondo (45+1′); del Castellón: Israel Suero Fernández (2′). Amarillas: 3 del Burgos y 4 del Castellón. Expulsado: Matías Orozco (Castellón, 60′). Tenerife-Andorra . Goles del Tenerife: Christian Pierre Louis Gomis (3′), Enric Gallego (39′ de penalti); del Andorra: Lautaro De León (83′ de penalti), Stefan Golubovic (88′). Amarillas: 3 del Tenerife y 6 del Andorra. Expulsados: Lautaro De León (Andorra, 83′), Dani Martín (Tenerife, 85′), Jesús Owono (Andorra, 90+7′).

. Goles del Tenerife: Christian Pierre Louis Gomis (3′), Enric Gallego (39′ de penalti); del Andorra: Lautaro De León (83′ de penalti), Stefan Golubovic (88′). Amarillas: 3 del Tenerife y 6 del Andorra. Expulsados: Lautaro De León (Andorra, 83′), Dani Martín (Tenerife, 85′), Jesús Owono (Andorra, 90+7′). Real Oviedo-Las Palmas . Goles del Real Oviedo: Carlos Dominguez (62′), Mikel Goti Lopez (80′); de Las Palmas: Manu Fuster (21′), Jesé Rodríguez (26′ de penalti), Taisei Miyashiro (54′). Amarillas: 2 del Real Oviedo y 2 de Las Palmas.

. Goles del Real Oviedo: Carlos Dominguez (62′), Mikel Goti Lopez (80′); de Las Palmas: Manu Fuster (21′), Jesé Rodríguez (26′ de penalti), Taisei Miyashiro (54′). Amarillas: 2 del Real Oviedo y 2 de Las Palmas. Real Valladolid-Leganés . Goles del Real Valladolid: Miguel Rubio (6′ y 24′), Adrian Arnu (30′), Tay Abed (54′); del Leganés: Álex Millán (21′), Álvaro Morata (68′ y 90+1′). Amarillas: 1 del Real Valladolid y 5 del Leganés.

. Goles del Real Valladolid: Miguel Rubio (6′ y 24′), Adrian Arnu (30′), Tay Abed (54′); del Leganés: Álex Millán (21′), Álvaro Morata (68′ y 90+1′). Amarillas: 1 del Real Valladolid y 5 del Leganés. Mallorca-Cádiz. Goles del Mallorca: Pablo Torre (63′), Adrian Fuentes (89′); del Cádiz: Antonio Cordero (50′). Amarillas: 2 del Mallorca y 2 del Cádiz.

Clasificación y próxima jornada

La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 13 se juega del viernes 6 al lunes 9 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: Córdoba CF-AD Ceuta FC, el sábado 7 de noviembre a las 18:30.

Más resultados: resultados de la jornada 11 de Segunda División.

Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.

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