El Deportivo ganó a Osasuna el lunes 2 de noviembre en la jornada 11 de LaLiga. El Deportivo remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó Bil Nsongo en el minuto 87.
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En los 10 partidos se han marcado 30 goles, con 6 victorias locales y 4 victorias a domicilio.
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Resultados de la jornada 11 de LaLiga
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 30/10
|Villarreal-Espanyol
|0-1
|sáb. 31/10
|Levante-Atlético de Madrid
|0-2
|sáb. 31/10
|Rayo Vallecano-Celta
|3-0
|sáb. 31/10
|Real Betis-Málaga
|2-1
|sáb. 31/10
|Barcelona-Alavés
|6-1
|dom. 1/11
|Getafe-Sevilla
|3-1
|dom. 1/11
|Racing de Santander-Real Madrid
|0-3
|dom. 1/11
|Elche-Valencia
|0-1
|dom. 1/11
|Athletic Club-Real Sociedad
|2-1
|lun. 2/11
|Deportivo-Osasuna
|2-1
Con estos 10 resultados la jornada 11 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Villarreal-Espanyol. Goles del Espanyol: Leandro Cabrera (60′). Amarillas: 3 del Villarreal y 3 del Espanyol.
- Levante-Atlético de Madrid. Goles del Atlético de Madrid: Alejandro Grimaldo (36′), Giuliano Simeone Baldini (62′). Amarillas: 1 del Levante y 0 del Atlético de Madrid.
- Rayo Vallecano-Celta. Goles del Rayo Vallecano: Jorge De Frutos (36′ y 55′), Unai López (73′). Amarillas: 2 del Rayo Vallecano y 1 del Celta.
- Real Betis-Málaga. Goles del Real Betis: Marc Bartra (38′), Pablo Fornals (45+2′); del Málaga: Adrian Nino (68′). Amarillas: 2 del Real Betis y 2 del Málaga.
- Barcelona-Alavés. Goles del Barcelona: Raphael Dias Belloli (8′ y 41′), Fermín López (23′), Lamine Yamal (45+1′ y 64′), Anthony Gordon (81′); del Alavés: Mariano Díaz (84′). Amarillas: 2 del Barcelona y 3 del Alavés.
- Getafe-Sevilla. Goles del Getafe: Enes Ünal (68′), Martin Satriano (73′), Orel Mangala (90+4′); del Sevilla: Kike Salas (19′). Amarillas: 2 del Getafe y 4 del Sevilla. Expulsado: Manuel Bueno Sebastián (Sevilla, 90+1′).
- Racing de Santander-Real Madrid. Goles del Real Madrid: Kylian Mbappé (11′ de penalti), Jude Bellingham (21′), Yan Diomande (36′). Amarillas: 2 del Racing de Santander y 0 del Real Madrid.
- Elche-Valencia. Goles del Valencia: Umar Sadiq (69′). Amarillas: 3 del Elche y 2 del Valencia.
- Athletic Club-Real Sociedad. Goles del Athletic Club: Iñaki Williams (14′), Alex Berenguer (45+2′ de penalti); de la Real Sociedad: Luka Sučić (30′). Amarillas: 2 del Athletic Club y 4 de la Real Sociedad.
- Deportivo-Osasuna. Goles del Deportivo: Mario Soriano (64′), Bil Nsongo (87′); de Osasuna: Ante Budimir (32′). Amarillas: 0 del Deportivo y 4 de Osasuna.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de LaLiga está en la web oficial de LaLiga. La jornada 12 se juega del viernes 6 al domingo 8 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga.
Más resultados: resultados de la jornada 10 de LaLiga.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.