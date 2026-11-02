El Ibiza ganó al Europa el viernes 30 de octubre en la jornada 10 de Primera Federación grupo 2. Es la victoria más amplia de la jornada.
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En los 10 partidos se han marcado 23 goles, con 6 victorias locales, 1 victoria a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 10 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 30/10
|Atlético Madrileño-Alcorcón
|1-1
|vie. 30/10
|Ibiza-Europa
|3-0
|sáb. 31/10
|Sant Andreu-Teruel
|2-0
|sáb. 31/10
|Real Madrid Castilla-Cartagena
|2-0
|sáb. 31/10
|Real Zaragoza-Villarreal B
|2-2
|dom. 1/11
|Antequera-Real Murcia
|0-1
|dom. 1/11
|Juventud de Torremolinos-Águilas
|0-0
|dom. 1/11
|Hércules-Rayo Majadahonda
|2-0
|lun. 2/11
|Real Jaén-Algeciras
|3-2
|lun. 2/11
|Huesca-Gimnàstic
|2-0
Con estos 10 resultados la jornada 10 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Atlético Madrileño-Alcorcón. Goles del Atlético Madrileño: M. Domenech (50′); del Alcorcón: J. Lancho (90+6′). Amarillas: 2 del Atlético Madrileño y 3 del Alcorcón.
- Ibiza-Europa. Goles del Ibiza: J. Calavera (9′), G. Nsukula (51′), M. Justo (78′). Amarillas: 1 del Ibiza y 2 del Europa.
- Sant Andreu-Teruel. Goles del Sant Andreu: J. Tovar (52′), P. Darbra (89′). Amarillas: 3 del Sant Andreu y 4 del Teruel. Expulsado: A. Lopez (Teruel, 83′).
- Real Madrid Castilla-Cartagena. Goles del Real Madrid Castilla: P. Fortuny (12′), A. Ciria (17′). Amarillas: 4 del Real Madrid Castilla y 4 del Cartagena.
- Real Zaragoza-Villarreal B. Goles del Real Zaragoza: J. Jardi (86′), D. Gonzalez (90+3′); del Villarreal B: A. Garcia (64′ y 70′). Amarillas: 4 del Real Zaragoza y 1 del Villarreal B. Expulsado: J. Tobajas (Real Zaragoza, 90+7′). Penalti fallado: J. Jardi (Real Zaragoza, 86′).
- Antequera-Real Murcia. Goles del Real Murcia: U. Diao (45+2′). Amarillas: 3 del Antequera y 4 del Real Murcia.
- Juventud de Torremolinos-Águilas. Sin goles. Amarillas: 4 del Juventud de Torremolinos y 1 del Águilas.
- Hércules-Rayo Majadahonda. Goles del Hércules: V. Narro (76′ y 90+5′). Amarillas: 4 del Hércules y 3 del Rayo Majadahonda.
- Real Jaén-Algeciras. Goles del Real Jaén: M. Keita (10′), M. Martos (56′ y 61′); del Algeciras: R. Rubio (74′), J. Riley (85′). Amarillas: 1 del Real Jaén y 2 del Algeciras.
- Huesca-Gimnàstic. Goles del Huesca: Joseda (29′ en propia puerta), D. Collado (81′). Amarillas: 2 del Huesca y 4 del Gimnàstic. Expulsado: D. Ramirez (Gimnàstic, 90+8′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 11 se juega el fin de semana del 8 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 10 del grupo 1 de Primera Federación y resultados de la jornada 9 de Primera Federación grupo 2.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.