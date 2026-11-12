El precio de la gasolina en Ceuta alcanza una media de 1,568 euros por litro para la gasolina 95 este jueves, 12 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones de ON365 ofrecen el precio más bajo de este carburante, a 1,534 euros por litro.

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El Ministerio recoge los precios de 10 estaciones en Ceuta. La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,587 euros por litro, mientras que el gasóleo A se sitúa en 1,733 euros por litro.

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En gasolina 95, los precios van de 1,534 a 1,594 euros por litro. Para el gasóleo A, el mínimo es de 1,699 euros y el máximo, de 1,744 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las estaciones con los precios más bajos para cada carburante, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los importes indicados corresponden a un litro.

Gasolina 95

ON365 comparte el primer puesto en sus estaciones del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera. Ambas venden la gasolina 95 a 1,534 euros por litro.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,534 €/L.

, muelle Alfau, s/n: 1,534 €/L. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 €/L.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 €/L. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 €/L.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 €/L. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,573 €/L.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,573 €/L. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,573 €/L.

La estación de CEPSA en la avenida Juan de Borbón ocupa el siguiente puesto. Shell Punta Almina y Shell Catena ofrecen el mismo precio por litro.

Gasolina 98

Las dos estaciones de ON365 también tienen el precio más bajo de la gasolina 98, a 1,564 euros por litro. Les siguen Shell Muelle Dato y CEPSA en la avenida Juan de Borbón.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,564 €/L.

, muelle Alfau, s/n: 1,564 €/L. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 €/L.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 €/L. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,573 €/L.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,573 €/L. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,584 €/L.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,584 €/L. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,603 €/L.

El precio medio de este carburante en Ceuta es de 1,587 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Diésel

En gasóleo A, las estaciones de ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera registran el mínimo, con 1,699 euros por litro en ambas.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 €/L.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 €/L. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 €/L.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 €/L. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,724 €/L.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,724 €/L. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,743 €/L.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,743 €/L. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,743 €/L.

CEPSA en la avenida Juan de Borbón aparece a continuación, mientras que Shell Punta Almina y Shell Catena comparten un precio de 1,743 euros por litro.

Las más caras

El precio más alto de la gasolina 95 es de 1,594 euros por litro y corresponde a dos estaciones de CEPSA, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

CEPSA , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/L.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/L. CEPSA , avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/L.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/L. DISA Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,573 €/L.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación elegida. El precio medio sirve como referencia, pero el importe por litro varía entre estaciones.

Para consultar cada opción, es importante distinguir entre gasolina 95, gasolina 98 y gasóleo A, ya que cada producto tiene su propio precio.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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