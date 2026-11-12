El santoral católico celebra hoy, 12 de noviembre, a San Josafat Kuncewicz, monje basiliano y arzobispo de Polotsk. Sus restos reposan en la basílica de San Pedro, en Roma.

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Este jueves, la Iglesia recuerda a un mártir que trabajó por la unidad de los cristianos y por la comunión de la Iglesia rutena con Roma. En el santoral de la jornada también figuran San Diego de Alcalá y San Emiliano de la Cogolla, entre otros.

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San Josafat Kuncewicz, mártir en 1623

San Josafat Kuncewicz fue monje basiliano y arzobispo de Polotsk. Su labor estuvo ligada a la Iglesia rutena y a la búsqueda de la unidad entre los cristianos.

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Trabajó por la comunión de la Iglesia rutena con Roma, conservando la tradición litúrgica oriental. Esta tradición formó parte de su vida religiosa y de la comunidad a la que sirvió como arzobispo.

Murió mártir en 1623. Su recuerdo en el santoral del 12 de noviembre está ligado tanto a su muerte como a su trabajo por la unidad de los cristianos.

Otros santos que se celebran el 12 de noviembre

San Diego de Alcalá : religioso franciscano español que desarrolló actividad misionera en Canarias y atendió a pobres y enfermos; falleció en Alcalá de Henares en 1463.

: religioso franciscano español que desarrolló actividad misionera en Canarias y atendió a pobres y enfermos; falleció en Alcalá de Henares en 1463. San Emiliano de la Cogolla : ermitaño y presbítero hispano del siglo VI, vinculado a La Rioja y a la tradición monástica de San Millán de la Cogolla.

: ermitaño y presbítero hispano del siglo VI, vinculado a La Rioja y a la tradición monástica de San Millán de la Cogolla. San Margarito Flores : sacerdote mexicano nacido en Taxco, fusilado en Tulimán en 1927 y canonizado por Juan Pablo II en 2000.

: sacerdote mexicano nacido en Taxco, fusilado en Tulimán en 1927 y canonizado por Juan Pablo II en 2000. San Nilo de Ancira : abad de Ancira, en Galacia, que difundió en sus escritos enseñanzas sobre la vida ascética.

: abad de Ancira, en Galacia, que difundió en sus escritos enseñanzas sobre la vida ascética. Beato José Medes Ferris: laico, casado y agricultor nacido en Algemesí, que murió mártir en Alcudia de Carlet en 1936 y fue beatificado en 2001.

Los restos de San Josafat en San Pedro

Los restos de San Josafat reposan en la basílica de San Pedro, en Roma. Su conmemoración recuerda su vínculo con la tradición litúrgica oriental y su trabajo por la comunión de la Iglesia rutena con Roma.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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