MADRID. — El ‘Caso Negreira’ vuelve a agitar los cimientos del fútbol español, situando al FC Barcelona en una posición delicada a nivel continental. Tras el paso al frente del Real Madrid, que ha remitido un informe exigiendo justicia de forma clara y directa por los pagos realizados al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), los focos apuntan directamente a Nyon. La potestad para imponer una sanción deportiva al club azulgrana no reside en la FIFA, sino exclusivamente en la UEFA y en la estricta aplicación de su reglamento disciplinario.

Este movimiento del club blanco dinamita de forma definitiva la tregua y la «amistad interesada» que los dos colosos del fútbol español habían mantenido en los últimos años por proyectos comunes como la Superliga, devolviendo la relación institucional a su escenario habitual de máxima rivalidad.

El artículo 4: Castigo inmediato sin necesidad de sentencia judicial

La clave de todo este escenario radica en el artículo 4 del reglamento disciplinario de la UEFA, el cual faculta al organismo continental para apartar de sus competiciones a cualquier club que ponga en peligro la integridad deportiva.

A diferencia de la justicia ordinaria, la UEFA no necesita un fallo judicial en firme para actuar. El artículo estipula de forma textual:

«Si la UEFA concluye a su entera satisfacción que un club ha estado involucrado directa y/o indirectamente (…) en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará que dicho club no podrá participar en la competición».

Esta sanción de inelegibilidad se aplica por el periodo de una temporada. Además, el reglamento especifica que, si bien la UEFA puede apoyarse en las decisiones de tribunales estatales o deportivos nacionales, no está obligada a vincularse a ellos y tiene total autonomía para emitir su veredicto.

La postura de la UEFA y el rol secundario de la FIFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya calificó en su día el ‘Caso Negreira’ como «una de las situaciones más graves» que había visto en el fútbol. Aunque el organismo decidió ser prudente y esperar a que los tribunales españoles avanzaran en la investigación, el expediente disciplinario nunca se ha cerrado.

Frente a esta capacidad de maniobra, muchos aficionados se preguntan qué papel juega el máximo estamento del fútbol mundial en este entramado:

¿Qué hace la UEFA? Al tratarse de un presunto fraude originado en una competición local (LaLiga), tiene la competencia exclusiva para castigar al club a nivel continental basándose en sus propios estatutos de integridad.

Al tratarse de un presunto fraude originado en una competición local (LaLiga), tiene la competencia exclusiva para castigar al club a nivel continental basándose en sus propios estatutos de integridad. ¿Qué papel juega la FIFA? Actúa meramente como observador. La FIFA solo interviene de forma directa cuando el escándalo salpica directamente a la estructura de una Federación Nacional por amaños generalizados, pero no tiene competencias directas para sancionar a un club en este contexto.

Con el reglamento en la mano y la presión del Real Madrid reactivada, el fantasma de una exclusión de la Champions League por una temporada vuelve a sobrevolar los despachos del Camp Nou.