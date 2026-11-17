Un juzgado de Ceuta ha acordado abrir diligencias previas tras una denuncia presentada por la asociación Hazte Oír por los presuntos delitos de profanación y daños, tras la destrucción sufrida el pasado 18 de septiembre en el santuario de la Virgen del Rosario y Fray Leopoldo, situado en el paraje del Tiro Pichón de la ciudad autónoma.

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En el auto dictado por la magistrada Consuelo Andreo, se advierte de «la posible existencia de delito sin especificar» y se encomienda a la Guardia Civil la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a los responsables de los hechos.

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Los hechos y la rápida limpieza municipal

Destrozos en el lugar de culto: Según recoge el escrito judicial, la mañana del 18 de septiembre el santuario amaneció completamente arrasado. Las figuras religiosas fueron arrancadas y arrojadas al suelo, resultando dañadas las imágenes de Fray Leopoldo de Alpandiere, dos cruces y las flores y ofrendas depositadas por los fieles.

Según recoge el escrito judicial, la mañana del 18 de septiembre el santuario amaneció completamente arrasado. Las figuras religiosas fueron arrancadas y arrojadas al suelo, resultando dañadas las imágenes de Fray Leopoldo de Alpandiere, dos cruces y las flores y ofrendas depositadas por los fieles. Desaparición de vestigios: Una vecina de la zona dio la voz de alarma al descubrir los daños. Sin embargo, esa misma mañana operarios municipales acudieron a reparar los desperfectos, provocando que las posibles pruebas materiales desaparecieran con las labores de limpieza.

Una vecina de la zona dio la voz de alarma al descubrir los daños. Sin embargo, esa misma mañana operarios municipales acudieron a reparar los desperfectos, provocando que las posibles pruebas materiales desaparecieran con las labores de limpieza. Urgencia documental: Ante esta circunstancia, la organización presidida por Ignacio Arsuaga ha solicitado que se recaben con celeridad las fotografías, los partes de trabajo y la identificación de los trabajadores municipales que intervinieron, con el fin de evitar la pérdida de pruebas relevantes.

Posible motivación religiosa y antecedentes en la zona

La denuncia sostiene que el ataque no respondió a un móvil económico, dado que en el emplazamiento no existen objetos de valor para sustraer, sino a una animadversión específica contra símbolos de la fe católica. En este sentido, el escrito destaca el simbolismo histórico de la advocación de Nuestra Señora del Rosario y solicita investigar si detrás de los hechos subyace una motivación de intolerancia religiosa.

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Asimismo, el texto recuerda que no se trata de un episodio aislado en el entorno del monte ceutí, citando ataques vandálicos previos registrados en 2022 en las inmediaciones del fortín de Torre Aranguren, donde también fueron destruidas cruces e imágenes marianas.

Diligencias solicitadas para esclarecer el caso

Para avanzar en la instrucción y acotar el círculo de sospechosos —dado que en el paraje se habían detectado señales de ocupación y acumulación de residuos—, la acusación ha instado al juzgado a practicar diversas pruebas: