La tensión ha escalado de forma notable en el interior y los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Un grupo de residentes subsaharianos ha protagonizado momentos de fuerte resistencia y protestas al trascender los planes de traslado y las listas de devolución hacia Marruecos, un escenario que ha sembrado el pánico entre los migrantes que temen por su seguridad.

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El ambiente de incertidumbre estalló cuando los operativos policiales acudieron al recinto para proceder a la ejecución de varios traslados. La llegada de los agentes desató protestas y gritos de rechazo bajo consignas como «Marruecos no», reflejando el profundo temor de los afectados a ser retornados. Ante la perspectiva de la expulsión, algunos internos intentaron evitar por todos los medios ser localizados. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un residente trató de huir saltando la valla del centro hacia la carretera, una peligrosa caída que le provocó lesiones de extrema gravedad con fracturas en ambos pies.

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Los migrantes, apoyados por comunicados difundidos a través de colectivos sociales, denuncian que estas devoluciones vulneran sus derechos y exigen que se revise individualmente cada situación administrativa y de protección internacional. Los afectados aseguran haber sufrido episodios de violencia y malos tratos previos en territorio marroquí, por lo que reclaman una intervención urgente de los organismos internacionales de derechos humanos para frenar los retornos y garantizar una asistencia jurídica y psicológica efectiva.

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Mientras tanto, la situación en el CETI continúa bajo una enorme presión asistencial y social, con los residentes sumidos en la zozobra a la espera de que se resuelva su futuro legal.