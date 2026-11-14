El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre uno de los episodios más complejos de la legislatura al asegurar que, a día de hoy, el Ejecutivo sigue sin disponer de información oficial que certifique que Marruecos estuviera directamente detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta registrada los días 30 y 31 de julio.

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Las declaraciones se han producido en el marco de una entrevista concedida al conocido espacio audiovisual The Wild Project, coincidiendo con el pistoletazo de salida a la campaña electoral de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre (29N).

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Prudencia ante el papel de Marruecos y la gestión de fronteras

Preguntado directamente sobre si responsabiliza al país vecino de la avalancha migratoria, el jefe del Ejecutivo ha mantenido la prudencia institucional. «Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto», ha defendido Sánchez, señalando que la gestión de una frontera tan sensible como la de Ceuta plantea situaciones límite y dilemas de seguridad muy complejos.

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Asimismo, ha querido poner en valor el papel desarrollado tanto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante aquellos días críticos, insistiendo en que el Gobierno de España actuó velando por el equilibrio entre el control fronterizo y el respeto a los derechos humanos, especialmente en el caso de los menores de edad involucrados.

Polémica sobre su paradero estival

Durante la misma intervención, el presidente también ha respondido a las críticas políticas relativas a su ausencia durante los meses de verano, zanjando los rumores sobre sus supuestas vacaciones. Sánchez ha reivindicado tajantemente que no se marchó de descanso, sino que estuvo desempeñando sus responsabilidades institucionales desde otra «residencia oficial». En este sentido, recordó que la labor de la presidencia del Gobierno no cesa por periodos vacacionales, operando de manera continuada ante cualquier contingencia de seguridad nacional.

Estas declaraciones se suman al cruce de reproches y debates programáticos que los principales líderes políticos están protagonizando en estas primeras jornadas de campaña electoral, donde la gestión económica, la crisis de la vivienda y la política migratoria se han erigido como los principales ejes de confrontación de cara a las urnas del próximo 29N.