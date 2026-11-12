Un informe remitido a la Audiencia Nacional detalla el duro revés financiero que sufrió la ciudad autónoma, con un impacto de decenas de millones de euros, afectando al comercio, al puerto y al empleo local.

CEUTA

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La entrada masiva de personas registrada a finales del mes de julio dejó una profunda huella en Ceuta que va mucho más allá de la crisis de seguridad y el impacto emocional. La economía local sufrió un golpe sin precedentes en plena temporada estival. Así lo refleja el informe detallado que la Cámara de Comercio de Ceuta ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el marco de la investigación judicial abierta para esclarecer los hechos.

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Las cifras oficiales y estimaciones económicas aportadas dimensionan una situación límite para el tejido empresarial de la ciudad —marcadamente dependiente de autónomiados y pequeñas empresas—, que se vio paralizado por el clima de temor y la incertidumbre social.

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Millones en pérdidas directas en comercio y transporte

Según los datos de los informes técnicos solicitados por la magistrada, la crisis migratoria generó un agujero económico directo de gran magnitud en los primeros dos meses posteriores a los sucesos.

Impacto global: Las pérdidas estimadas oscilan entre los 65,5 y los 74,3 millones de euros , lo que equivale a entre un 3,53% y un 4% del PIB anual de la ciudad autónoma.

Las pérdidas estimadas oscilan , lo que equivale a entre un de la ciudad autónoma. Actividad portuaria y comercial: Sectores clave como el comercio minorista, la hostelería y las operaciones vinculadas al puerto acumularon gran parte de este descalabro financiero, afectando de forma directa al consumo y a la actividad diaria.

A este perjuicio puramente contable se suma, según advierte la institución cameral, un daño colateral intangible pero de enorme gravedad para el futuro económico a corto plazo: el deterioro de la imagen de la ciudad, un factor clave para la atracción de actividad y turismo que los informes sitúan cifrado de forma indirecta en cotas aún más elevadas.

El duro golpe de la cancelación de la Feria

Uno de los momentos más críticos para la economía local llegó con la decisión de suspender las festividades patronales y la Feria (celebrada habitualmente a principios de agosto). La cancelación supuso un freno absoluto para cientos de negocios que concentraban en esos días gran parte de su facturación anual.

Negocio paralizado: La programación festiva prevista entre el 1 y el 8 de agosto movilizaba de forma directa una actividad económica estimada en más de 10 millones de euros .

La programación festiva prevista entre el 1 y el 8 de agosto movilizaba de forma directa una actividad económica estimada en . Empleo destruido: Esta suspensión afectó de lleno a 900 puestos de trabajo temporales y directos que dependían de la explotación de casetas, feriantes, hostelería y servicios asociados.

Esta suspensión afectó de lleno a temporales y directos que dependían de la explotación de casetas, feriantes, hostelería y servicios asociados. Merma económica: Solo la cancelación de la feria provocó una pérdida directa cercana a los 11 millones de euros para los empresarios locales del sector servicios.

Un clima de incertidumbre prolongada

El informe pone de manifiesto que los comercios y autónomos ceutíes no solo padecieron el colapso repentino de las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, sino también un «efecto contagio» caracterizado por la cautela extrema de la ciudadanía, el miedo y la contracción temporal del consumo interno.

Con estos informes sobre la mesa de la Audiencia Nacional, la administración judicial y las instituciones locales tratan de cuantificar de forma rigurosa los daños colaterales de una crisis que ha tensionado fuertemente las costuras económicas y sociales de la ciudad autónoma.