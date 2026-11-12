Las interceptaciones se produjeron de madrugada en aguas de la bahía norte, en un operativo que evidencia la búsqueda desesperada de alternativas para abandonar la ciudad autónoma ante el atasco de expedientes de expulsión.

La presión migratoria en Ceuta sigue buscando vías de salida más allá de la frontera terrestre. La Guardia Civil interceptó durante la pasada madrugada a un total de 38 migrantes que intentaban cruzar el Estrecho en tres embarcaciones con rumbo a la península. Las actuaciones se saldaron sin que ninguna de las lanchas lograra alcanzar su destino.

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Las operaciones fueron ejecutadas por el Servicio Marítimo del instituto armado en aguas de la bahía norte, abarcando el tramo litoral comprendido entre las zonas de Calamocarro y Punta Almina.

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Sin patrón profesional y con lanchas autogestionadas

Los detalles aportados por los dispositivos de vigilancia dibujan un patrón recurrente en los últimos meses: las embarcaciones utilizadas no contaban con pasadores o mafias al timón durante la travesía, sino que eran los propios migrantes quienes asumían el riesgo de pilotarlas.

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Distribución de los grupos: Las interceptaciones se dividieron en tres lanchas de distinta capacidad. Dos de ellas partieron desde Calamocarro (con 4 y 8 ocupantes respectivamente), mientras que la tercera y más numerosa, con 26 personas a bordo, zarpó desde Punta Almina.

Las interceptaciones se dividieron en tres lanchas de distinta capacidad. Dos de ellas partieron desde Calamocarro (con 4 y 8 ocupantes respectivamente), mientras que la tercera y más numerosa, con a bordo, zarpó desde Punta Almina. El perfil de los ocupantes: La gran mayoría de los interceptados son ciudadanos marroquíes que permanecían en la ciudad autónoma desde los sucesos de la crisis de julio y que, ante el previsible rechazo de sus solicitudes de protección internacional y la perspectiva de devoluciones administrativas, buscan vías de escape por el mar.

Trámites de expulsión y riesgo marítimo

Tras ser interceptadas y rescatadas por las patrulleras de la Guardia Civil, las 38 personas fueron trasladadas y puestas a disposición de la Policía Nacional para la incoación de los correspondientes expedientes de devolución a Marruecos.

Fuentes policiales alertan de que este tipo de intentos se han incrementado notablemente, arriesgando la vida en embarcaciones precarias o adquiridas de forma irregular precisamente en momentos en los que las condiciones meteorológicas en el Estrecho comienzan a complicarse de forma drástica.