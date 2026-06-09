MADRID.– La Audiencia Nacional retoma este martes el juicio por el ‘caso Kitchen’ con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo. La comparecencia llega marcada por la reciente revelación de la Guardia Civil sobre las «varias reuniones» que el acusado mantuvo en el verano de 2024 con la exmilitante del PSOE, Leire Díez.

Villarejo, que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de cárcel, continuará respondiendo a las preguntas del Ministerio Público, representado por el fiscal César de Rivas, en un interrogatorio que comenzó el pasado 1 de junio. Posteriormente, será el turno de las preguntas de su propio abogado defensor, Antonio García Cabrera.

El espionaje a Bárcenas

El excomisario es uno de los diez acusados en esta pieza fundamental del entramado de corrupción. En el juicio se dirime la existencia de una presunta trama parapolicial, orquestada entre 2013 y 2015 bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo objetivo era espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para la formación política.

La sombra del ‘caso Leire Díez’

La sesión de hoy está fuertemente condicionada por las últimas investigaciones de la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y coordinada por la propia Leire Díez. Según los investigadores, el objetivo de esta red era desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al actual Ejecutivo.

Los informes policiales apuntan a que Díez se reunió con Villarejo para ofrecerle un pacto con la Fiscalía que le evitara la prisión. A cambio, el excomisario debía aportar información comprometedora sobre:

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juez Manuel Marchena.

La cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy.

El actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

«El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe», llegó a escribir Leire Díez el 16 de julio de 2024 a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Próximos pasos judiciales

La investigación de estas maniobras paralelas ya está teniendo consecuencias directas en el calendario judicial. El abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, ha sido citado a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 8 de julio, después de que los agentes interceptaran mensajes en los que trasladaba al excomisario la negativa del fiscal a aceptar dicho pacto.

Tras la declaración de Villarejo, el tribunal tiene previsto escuchar a los siguientes acusados en la lista: el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas; el inspector Andrés Gómez Gordo; y Sergio Ríos, el antiguo conductor de Bárcenas captado como confidente de la trama a cambio de su ingreso en el cuerpo de Policía.