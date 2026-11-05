La Oficina de Información del Arzobispado de Toledo ha anunciado una modificación en el calendario de los actos fúnebres en memoria de las víctimas mortales del accidente de tren ocurrido en Urda. La misa funeral, inicialmente programada para el 12 de noviembre, se ha adelantado al próximo martes 10 de noviembre por motivos de coordinación de agenda de las diversas instituciones que acudirán al templo. Lo que se mantiene inalterado es el horario fijado para la ceremonia religiosa, que dará comienzo a las 19:00 horas en la Catedral Primada.

Lee tambien: Moncloa evita confirmar la asistencia de Pedro Sánchez al funeral por las víctimas de Urda, al que sí acudirán los Reyes, Feijóo y Page

El oficio litúrgico estará presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien oficiará la misa concelebrada junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán. La ceremonia contará con una destacada representación de la jerarquía eclesiástica española, incluyendo al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y a los prelados de las diócesis castellano-manchegas de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, además de numerosos obispos de diferentes puntos del país.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Asistencia confirmada de los Reyes y autoridades políticas

La misa de funeral institucional reunirá a las máximas autoridades del Estado para rendir homenaje a los fallecidos en la catástrofe ferroviaria. Desde la Casa Real han confirmado la asistencia de Sus Majestades los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia, quienes volverán a coincidir con las familias de las víctimas tras la visita realizada a las instalaciones hospitalarias y puntos de atención psicológica en las horas posteriores al siniestro.

Lee tambien: Pedro Sánchez participa en la reunión del Cecopi en Toledo para seguir la evolución de la emergencia por el accidente ferroviario

En el plano político y representativo, la ceremonia en la Catedral Primada contará también con la presencia de destacadas figuras institucionales y de la oposición. El Partido Popular ha ratificado la asistencia de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en un acto litúrgico que congregará a representantes autonómicos y locales para acompañar a los allegados de las víctimas en medio de la conmoción que sacude la gestión de las infraestructuras de transporte.

Dispositivo organizativo en la Catedral Primada

La archidiócesis toledana trabaja en la logística de accesos y protocolo para dar cabida a los numerosos representantes institucionales y a los vecinos que deseen sumarse al duelo. Las autoridades eclesiásticas y las fuerzas de seguridad coordinarán el despliegue en el casco histórico de la capital castellano-manchega para garantizar el normal desarrollo del acto en el templo metropolitano.

Con la confirmación de la fecha del 10 de noviembre, el funeral de Estado en Toledo se convertirá en el epicentro del luto oficial tras una de las jornadas más trágicas vividas en la red de transporte nacional, manteniendo el foco en el acompañamiento afectivo y espiritual a las familias golpeadas por el accidente.