El Ministerio de Hacienda ha oficializado la prórroga del régimen de estimación objetiva del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para el ejercicio 2027. Mediante la publicación de la correspondiente orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la administración tributaria mantiene congelados las cuantías de los signos, índices o módulos, garantizando que los trabajadores por cuenta propia puedan seguir tributando bajo esta fórmula simplificada durante el próximo año con las mismas condiciones aplicadas en el presente ejercicio.

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La medida sostiene la vigencia del límite ampliado de facturación fijado en 250.000 euros anuales para acogerse al sistema, posponiendo una vez más la aplicación del umbral estricto de 150.000 euros previsto originalmente en la reforma fiscal de 2015. Asimismo, la disposición del departamento gubernamental prorroga la reducción general del 5% sobre el rendimiento neto computable en la declaración de IRPF para la totalidad de las actividades económicas acogidas a este método.

Reducciones fiscales extraordinarias de hasta el 35% para el sector agrario

La resolución ministerial incorpora un paquete asistencial específico para compensar el incremento de costes operativos en el sector primario. En concreto, se fija una minoración fiscal del 10% en el rendimiento neto aplicable a las explotaciones agrícolas y ganaderas correspondientes a la declaración del ejercicio 2026. A esta bonificación se le sumarán reducciones adicionales del 35% por la adquisición de gasóleo agrícola y del 15% por las compras de fertilizantes.

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Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, este conjunto de reducciones excepcionales generará una minoración global en la base imponible del IRPF valorada en unos 860 millones de euros, beneficiando directamente a más de 800.000 agricultores y ganaderos. El esquema replica los aliviaderos fiscales desplegados entre 2022 y 2024 para mitigar el encarecimiento de los insumos provocado por la inestabilidad geopolítica y los episodios prolongados de sequía.

Críticas del colectivo de autónomos y retraso en el IVA franquiciado

Pese al recibimiento positivo de la prórroga por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la organización ha reprochado al Ministerio de Hacienda el incumplimiento de sus compromisos estructurales con el colectivo. Las patronales de trabajadores por cuenta propia reclaman un marco de mayor seguridad jurídica en la aplicación de las deducciones fiscales y la implementación definitiva del régimen de franquicia del IVA.

Las asociaciones recuerdan que, aunque el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo una proposición de ley para eximir del IVA a los profesionales con una facturación inferior a los 85.000 euros anuales —conforme a la directiva europea—, el Ejecutivo sigue demorando la implantación del régimen franquiciado amparándose en la continuidad del sistema de módulos.