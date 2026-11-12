La actriz valenciana, figura imprescindible del teatro clásico televisado y de series históricas como «Curro Jiménez» o «Los tres mosqueteros», deja una profunda huella en la historia cultural del país tras una dilatada trayectoria artística.

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El mundo de la televisión, el teatro y el cine en España se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Elisa Ramírez a los 82 años. La emblemática intérprete valenciana deja tras de sí una destacada trayectoria en el ámbito de la cultura, consolidada especialmente durante las décadas de los sesenta y los ochenta gracias a su participación en los míticos espacios dramáticos de Televisión Española.

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Una trayectoria ligada a los grandes espacios dramáticos de Televisión Española

En la pequeña pantalla, Elisa Ramírez ocupó de forma temprana un puesto destacado en los elencos de los espacios dramáticos de la cadena pública. Su talento interpretativo brilló tanto en adaptaciones de textos teatrales como en obras narrativas de gran calado, tales como «Dos mujeres» o «El fantasma de Canterville». Sin embargo, el gran público y varias generaciones de espectadores la recordarán de manera especial por su paso por series de enorme calado popular en la televisión nacional, entre las que destacan «Curro Jiménez», «Tristeza de amor» y la adaptación de «Los tres mosqueteros» estrenada en 1970 y protagonizada por Sancho Gracia, donde la actriz encarnó al personaje de Milady.

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Su versatilidad interpretativa la llevó a compaginar la televisión con incursiones en la gran pantalla. En el ámbito cinematográfico, Ramírez participó en títulos relevantes de la cinematografía española como «La Revoltosa» (1968), «La Celestina» (1968) o «El hombre que se quiso matar» (1970), ampliando un registro interpretativo que abarcó géneros muy diversos.

Del reconocimiento institucional a la creación de su propia compañía teatral

Más allá de sus apariciones en cine y televisión, la relación de la actriz con las artes escénicas abarcó múltiples facetas profesionales. En el año 1961 contrajo matrimonio con el director y productor oriolano Diego Serrano, vinculando también su vida personal al sector de la creación audiovisual y escénica.

Con el paso de los años, su compromiso con las tablas la llevó a contar con su propia compañía de teatro, una relevante faceta empresarial y artística con la que decidió poner el broche final a su dilatado recorrido profesional como actriz. Su contribución a la cultura española fue oficialmente reconocida en el año 2005, cuando recibió un homenaje por parte de la Mostra de València, consolidando su estatus como una figura fundamental en la historia interpretativa del país.