Alquiler Seguro ha denunciado que hasta 27 de sus 63 oficinas en España han sido objeto de actos vandálicos entre la tarde del lunes 9 y la jornada del martes 10 de noviembre, en la antesala de la huelga general por la vivienda convocada para el miércoles 11. Entre las oficinas afectadas están las de Madrid, La Coruña, Barcelona, Vitoria, Bilbao y Oviedo. Se registraron pintadas, pegatinas, aerosoles y cerraduras selladas con silicona, así como amenazas e intimidaciones a empleados de la inmobiliaria.

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La empresa responsabiliza al Sindicato de Inquilinas de coordinar estas acciones. En la sede central situada en Avenida de América 18, Madrid, unas 40 personas miembros de ese sindicato accedieron al edificio, lanzaron octavillas y colocaron carteles. Alquiler Seguro ha asegurado que, a pesar de los incidentes, todas sus oficinas permanecerán abiertas y funcionando con normalidad durante la jornada de huelga.

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Desde el Sindicato de Inquilinas se rechaza haber llevado a cabo las acciones vandálicas denunciadas. Reconocen la existencia del piquete en la sede de Madrid, pero niegan haber participado en los episodios de daños materiales más allá de la protesta reivindicativa.

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Antecedentes de la huelga general por la vivienda

La huelga general de 24 horas convocada para el 11 de noviembre de 2026 tiene como eje reivindicativo el acceso a una vivienda digna, la regulación de los precios del alquiler, la vivienda pública y las mejoras salariales que permitan hacer frente al coste de vida. Están implicadas organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT y CNT, entre otras.

Se trata de una movilización inédita por su carácter integral, ya que no solo se reclama como cuestión del mercado inmobiliario sino también como un problema estructural que afecta a los salarios y al modelo de vivienda. Las convocantes alertan sobre la concentración de viviendas en grandes tenedores, los desahucios, y la necesidad de políticas de vivienda pública efectiva.

El sector inmobiliario y el derecho a protesta

Alquiler Seguro es una empresa dedicada a gestionar viviendas en alquiler, intermediación entre propietarios e inquilinos, y no posee las viviendas que administra. Más de 30.000 arrendamientos forman su cartera, con unas 63 oficinas repartidas por España.

El derecho a huelga, recogido en la Constitución española, permite paros y protestas, pero existen límites legales. Las acciones vandálicas, amenazas o intimidaciones a trabajadores pueden constituir delitos o faltas penales, y pueden dar pie a responsabilidades civiles y penales. Asimismo, la convocatoria de huelga debe respetar los cauces establecidos por la Ley del Estatuto de los Trabajadores y las normas sobre huelgas generales.

El contexto también incluye sanciones administrativas recientes contra Alquiler Seguro por prácticas consideradas contrarias a los derechos de los consumidores, como cobros de honorarios indebidos o cláusulas abusivas, denunciadas por organizaciones como FACUA o el Sindicato de Inquilinos. La empresa negó tales prácticas, recurriendo las decisiones, pero los expedientes se mantuvieron.