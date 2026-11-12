El artista Aldo Comas ha expresado su descontento con el actor Fernando Tejero debido a comentarios que este último realizó sobre Macarena Gómez, pareja de Comas. La polémica surgió después de que Gómez declarara el pasado 4 de noviembre que no había sentido mayores exigencias profesionales por ser mujer, lo que provocó la reacción de Tejero.

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Comas, a través de un vídeo en Instagram, criticó a Tejero por sus comentarios, calificándolos de «agresivo-pasivos» y señalando que las diferencias entre ellos no son recientes. «Ha estado metiéndose con nosotros durante meses», afirmó Comas.

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Acusaciones de comportamiento

Además de criticar los comentarios de Tejero, Comas cuestionó su comportamiento en los rodajes, describiéndolo como «el personaje más abusador de todos los rodajes» y acusándolo de tratar mal a la gente. Comas también mencionó que Tejero tiene un hermano que es exbanderillero y miembro de Vox, sugiriendo que esto influye en su comportamiento.

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Comas defendió el derecho de su esposa a expresar su experiencia sin ser criticada, y reprochó a Tejero por no practicar la tolerancia que predica. «Tú que eres un bully y un matoncete y aparte, no brillas por tener muchas luces», le dijo Comas.

Mensaje final de Comas

Para concluir, Comas recordó a Tejero que ya le había advertido en privado sobre sus comentarios y ahora lo hacía en público, pidiéndole que los dejara en paz. «Te lo dije en privado: ‘No sigas metiéndote’ y ahora te lo digo en público: ‘Déjanos en paz, pesado'», finalizó Comas.