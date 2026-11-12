El participante decide abandonar el programa acompañado por la tentadora tras reconocer un «choque de realidad» ante la presencia de su pareja y de la presentadora Sandra Barneda.

Lee tambien: La isla de las tentaciones pierde la vergüenza: infidelidades y reproches en una primera hoguera mixta marcada por la doble moral

La llegada de Irini a la hoguera final ante la mirada de Paola y Sergio

La última entrega de La isla de las tentaciones ha dejado uno de los momentos más determinantes de la edición durante la celebración de la hoguera final protagonizada por Paola y Sergio. El encuentro, conducido por Sandra Barneda, contó con la incorporación de Irini, quien accedió al espacio de la hoguera como invitada en un momento clave para la resolución de la pareja.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Según se desarrolló la secuencia televisiva, la tentadora acudió a la llamada del programa sin tener conocimiento previo de los motivos por los que había sido requerida en esa ceremonia definitiva. No obstante, nada más hacer acto de presencia en el lugar, pudo apreciar a simple vista que el estado anímico de Sergio no atravesaba su mejor momento, todo ello mientras Paola, todavía pareja del participante, permanecía delante presenciando la escena.

Lee tambien: Tensión en ‘La isla de las tentaciones’: la suegra de Rubén irrumpe en la hoguera de confrontación y le planta cara

El «choque de realidad» de Sergio y su decisión definitiva en el programa

Tras producirse el encuentro en la hoguera final, Sergio fue el encargado de tomar la palabra en primer lugar. Lejos de dirigirse inicialmente a su pareja, el concursante centró su intervención mirando directamente a Irini para trasladarle sus reflexiones tras la experiencia vivida durante la convivencia. «Dentro me he dado un choque de realidad con todo lo que yo sentía antes de entrar aquí», explicó el joven, quien aprovechó ese instante para agradecer expresamente a la tentadora que hubiera aguantado sus malos momentos a lo largo del concurso.

Paola decide abandonar la experiencia con Sergio 💣



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones20

🔵 https://t.co/9Mh9zUaTNk pic.twitter.com/LWYIcqCt3w — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 11, 2026

A continuación, llegó el momento de comunicar la determinación definitiva sobre su futuro sentimental tras su paso por el formato. Calificando el paso dado como «la decisión más difícil que he tenido que tomar», Sergio anunció públicamente que optaba por continuar conociendo a Irini una vez concluida su participación en el programa, poniendo así punto y final a la etapa con la que había iniciado la experiencia televisiva junto a Paola.

La respuesta de Irini ante la pregunta de Sandra Barneda

Una vez escuchada la postura del participante, la presentadora Sandra Barneda trasladó la responsabilidad de la respuesta a la propia Irini, planteándole de manera directa si deseaba abandonar la experiencia en solitario o hacerlo acompañada por él. La contestación de la tentadora fue inmediata y categórica: «Con Sergio», confirmando de este modo su voluntad de iniciar una etapa fuera del espacio televisivo junto al concursante.

Finalmente, Irini quiso explicar ante los presentes cómo había evolucionado su percepción personal desde el inicio de la grabación hasta ese desenlace. Según relató en la hoguera final, su entrada en La isla de las tentaciones se produjo con una mentalidad completamente distinta a la actual, ya que inicialmente no consideraba posible llegar a desarrollar sentimientos hacia una persona que mantuviera una relación de pareja previa. «Y aquí me he dado cuenta de que sí se puede», afirmó con rotundidad, añadiendo además que durante la convivencia había logrado descubrir en Sergio una faceta personal que no imaginaba antes de conocerlo.