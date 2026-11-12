La cadena cierra su edición especial del concurso con cuatro finalistas que competirán por los cincuenta mil euros de premio y da paso en su programación al regreso del formato de convivencia.

Lee tambien: El inesperado desenlace de la hoguera final de Paola y Sergio en ‘La isla de las tentaciones’ con la intervención de Irini

El desenlace de ‘Supervivientes All Stars’ ya tiene fecha oficial en Telecinco

Telecinco ha confirmado de manera oficial el calendario para el cierre de la actual edición de Supervivientes All Stars. Según ha fijado la cadena, será el próximo jueves doce de noviembre cuando se celebre la gran final del formato correspondiente a la temporada dos mil veintiséis. Con esta decisión, el canal principal de Mediaset pone punto y final a la trayectoria de esta entrega especial del concurso de supervivencia y reorganiza su parrilla televisiva para dar cabida a sus próximos lanzamientos de entretenimiento.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La confirmación de esta fecha supone el último paso dentro de la recta final de la edición, en la que cuatro finalistas se disputarán el triunfo definitivo tras haber superado las distintas fases de la competición. A lo largo de esta gala decisiva, los aspirantes que han logrado alcanzar la última etapa del programa competirán directamente por alzarse con la victoria ante la audiencia de la cadena.

Lee tambien: Supervivientes All Stars 3: Asraf Beno avanza a la final tras una tensa semifinal

Un premio de 50.000 euros y un puesto junto a Marta Peñate y Rubén Torres

La última gala de Supervivientes All Stars no solo servirá para resolver el desenlace competitivo de la edición de dos mil veintiséis, sino que también determinará qué participante logra inscribir su nombre en el historial de vencedores del espacio. En juego estará el premio final fijado por la organización del concurso, que asciende a un total de cincuenta mil euros para el concursante que consiga imponerse en la votación definitiva.

Más allá de la dotación económica, el ganador o ganadora de esta edición se sumará de forma automática al selecto plantel de vencedores que ya conforman Marta Peñate y Rubén Torres. De este modo, el vencedor de la final del jueves doce de noviembre pasará a compartir reconocimiento con ambos ganadores previos del formato, completando así la lista oficial de campeones de esta versión especial del programa.

Asraf, Omar, Víctor o Yola, uno de ellos será el ganador de la tercera edición de #SVAllStars 🏆



🏝️ GRAN FINAL de #Supervivientes All Stars el jueves a las 21:45h en #Telecinco y https://t.co/QqzMba2o2l 📲 pic.twitter.com/4sCWoL1dxu — Supervivientes (@Supervivientes) November 10, 2026

El relevo en la programación para el próximo estreno de ‘GH VIP 9’

La elección de la fecha para despedir Supervivientes All Stars responde de forma directa a la estrategia de programación diseñada por Telecinco para las próximas semanas. La cadena ha fijado el cierre del concurso de supervivencia el jueves doce de noviembre con el objetivo concreto de liberar su espacio en la parrilla y facilitar así el relevo televisivo hacia una de sus siguientes apuestas de telerrealidad.

En concreto, el hueco que dejará libre la finalización de Supervivientes All Stars será ocupado por el próximo estreno de GH VIP 9. De esta manera, la cadena encadena el final de la competición protagonizada por los cuatro finalistas con la llegada de la novena edición de la versión con famosos de Gran Hermano, asegurando la continuidad de este género televisivo dentro de su oferta de programación.