La propiedad del club azul prescinde del técnico a pesar de la victoria frente al Cádiz, apostando por el histórico ex delantero del Real Madrid para liderar el reto del ascenso en LaLiga Hypermotion.

Lee tambien: Cádiz 1-2 Oviedo: resultado y resumen

Movimiento inesperado y de gran impacto en la Segunda División española. El Real Oviedo ha anunciado la destitución de Julián Calero como entrenador del primer equipo y ha cerrado la incorporación de Raúl González Blanco como su relevo al frente del banquillo carbayón.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La decisión, adoptada por el Grupo Pachuca —máximo accionista de la entidad—, se produce a pesar de que el conjunto asturiano logró una victoria a domicilio ante el Cádiz que le permitía meterse de lleno en la pelea por los puestos de promoción de ascenso. Los malos resultados cosechados semanas atrás en Copa del Rey frente al Numancia y la derrota liguera en el Carlos Tartiere ante Las Palmas terminaron por acelerar el relevo en la dirección técnica.

Lee tambien: Cádiz – Oviedo: hora y canal de TV (LaLiga TV Hypermotion)

Primera experiencia en el fútbol profesional

Para Raúl González supondrá su debut absoluto como entrenador en el fútbol profesional, tras una dilatada etapa al frente de la cantera del Real Madrid y del Castilla. El mítico exjugador blanco hereda un equipo con la exigencia máxima de pelear por dar el salto a Primera División.

Su estreno oficial al frente del conjunto azul tendrá lugar este próximo sábado en el Carlos Tartiere frente al Girona, en un duelo directo por la zona noble de la categoría.