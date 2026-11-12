El programa de Antena 3 arranca con un contundente mensaje del presentador tras confirmar que el presidente del Gobierno ha declinado la invitación para acudir al espacio antes de los comicios.

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La ausencia de Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’ desata las críticas de Pablo Motos

Pablo Motos ha dado comienzo a una nueva entrega de El Hormiguero este miércoles con un mensaje directo y contundente dirigido a Pedro Sánchez. El presentador ha confirmado de forma oficial que el presidente del Gobierno finalmente no acudirá al plató de Antena 3 para participar en la entrevista previa a las elecciones generales, una negativa que se produce tras no obtener respuesta a la invitación formal extendida por el equipo del formato televisivo.

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Durante su intervención inicial, antes de recibir en el plató a Alberto Núñez Feijóo, el comunicador ha querido aclarar los pasos seguidos desde el programa. Según ha señalado, al igual que en citas electorales anteriores, se cursaron llamadas a los dos principales candidatos que cuentan con opciones reales de gobernar el país, encontrándose con la negativa de uno de ellos a participar en este espacio de máxima audiencia.

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El conductor del espacio ha detallado las gestiones realizadas para intentar cerrar la visita del líder del Ejecutivo. En este sentido, ha reiterado la versión que ya se trasladó semanas atrás, subrayando que la producción del programa ha tratado de entablar comunicación con Pedro Sánchez por todas las vías posibles y de forma continuada.

El presentador ha explicado que se ha insistido al candidato durante más de un periodo de un mes, realizando llamadas diarias y remitiendo mensajes escritos para dejar constancia de la propuesta. Asimismo, ha señalado que se facilitaron todas las opciones posibles en cuanto a fechas y formatos para encajar su visita, una disposición que finalmente no ha obtenido respuesta afirmativa por parte del dirigente socialista, quien ha optado por declinar la comparecencia en el programa.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH pic.twitter.com/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

La lista de cuestiones pendientes y los reproches del presentador

Lejos de dejar zanjado el asunto, el presentador ha aprovechado su alegato para enumerar pormenorizadamente los asuntos que le habría gustado abordar de haberse producido el encuentro televisivo. Entre los motivos que ha expuesto sobre esta decisión, ha apuntado directamente hacia una valoración personal de la estrategia adoptada por el Gobierno: «Por un lado es una torpeza política porque yo creo que aquí hay miles de votos y por otro a lo mejor es cobardía».

A partir de ese momento, el conductor de Antena 3 ha desgranado un amplio cuestionario sobre diversas polémicas políticas y de gestión. Ha manifestado su intención de preguntarle por qué se ausentó de vacaciones durante veinticuatro días en un contexto de invasión internacional, además de plantear cuestiones relativas a figuras del ámbito socialista como José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, cuestionando cómo es posible que no tuviera conocimiento de determinadas actuaciones.

El listado de temas propuestos por el presentador también ha incluido referencias a la postura del Ejecutivo respecto a la ocupación ilegal de viviendas, las negociaciones con Carles Puigdemont, el giro en la política sobre el Sáhara Occidental y las dudas en torno a la actuación gubernamental ante diferentes crisis y catástrofes nacionales. Entre ellas, ha citado expresamente la gestión frente a la DANA, la erupción del volcán de La Palma, accidentes recientes como los de Adamuz o Urda, y la crisis en la frontera de Ceuta, concluyendo su intervención con una reflexión sobre el clima político actual en España.