La junta directiva de Nvidia se reúne este miércoles para discutir la posible destitución de su CEO, Jensen Huang, tras un escándalo que involucra dos relaciones extramatrimoniales. Huang, cofundador de Nvidia, ha sido vinculado con una presunta espía china y con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de la compañía.

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El escándalo salió a la luz a través de los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y Financial Times, que informaron sobre las relaciones de Huang. En una carta a sus empleados, Huang admitió su infidelidad y pidió disculpas por traicionar la confianza de su familia y sus trabajadores.

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Relaciones extramatrimoniales de Jensen Huang

Alice Huang, la mujer con la que Jensen Huang mantuvo una relación, es una empresaria china que controlaba el 25% de una gestora de fondos en Shanghái. Esta gestora fue fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino e investigado por presunta manipulación del mercado. Según funcionarios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang podría estar vinculada a los servicios de inteligencia chinos.

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Además de su relación con Alice Huang, Jensen Huang también habría tenido una relación con Kimberly Powell, quien es vicepresidenta de salud de Nvidia. Según el diario The New York Times, Powell es una ejecutiva que depende directamente de Huang, lo que añade complejidad al escándalo.

Impacto en Nvidia y el mercado

La posible destitución de Jensen Huang podría tener un impacto significativo en Nvidia, especialmente en un momento crítico para la compañía en el mercado de la inteligencia artificial. Nvidia es líder en este sector gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

El escándalo ya ha afectado a la compañía en la bolsa de valores. Aunque Nvidia experimentó un repunte del 2,87% en la sesión de este miércoles en Wall Street, la empresa perdió aproximadamente 430.000 millones de dólares en valor bursátil en los dos días posteriores a la confesión de Huang.