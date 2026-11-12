1878: Nace en Ceuta la Junta de Defensa

El gobernador general pasó a presidir la Junta de Defensa de Ceuta, formada el 12 de noviembre de 1878 y entre cuyos mandos había responsables de Artillería.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Se constituye la Junta de Defensa de Ceuta», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · La Patrona de Artillería, Santa Bárbara».

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Otras efemérides del 12 de noviembre

2020

En México comienza a circular un nuevo billete de 100 pesos emitido por Banxico.

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2005

El Diccionario panhispánico de dudas se presenta oficialmente en un acto conjunto de la Real Academia Española y la asociación que agrupa a las academias de la lengua española.

1985

Por consenso, la Comisión de Descolonización de la ONU da luz verde a una resolución que pide a España y al Reino Unido continuar las conversaciones para resolver definitivamente el contencioso de Gibraltar.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 12 de noviembre.

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