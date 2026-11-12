Jordi Wild, creador de The Wild Project, ha aclarado los rumores en torno a la cancelación de la entrevista con Santiago Abascal, líder de Vox. A través de un mensaje en X, Wild calificó de «totalmente falso» el rumor de que Vox hubiera solicitado retomar la grabación. Aunque recibió mensajes por WhatsApp durante el día, estos no estaban relacionados con una nueva fecha para la entrevista.

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Wild expresó su decepción por la cancelación y lamentó que el incidente se haya convertido en una ocasión para insultar a Abascal. «No me gusta que se insulte a nadie, Abascal incluido», escribió. Afirmó que es posible criticar decisiones políticas sin recurrir a ataques personales. La intención de sus entrevistas era reunir a dirigentes políticos en un espacio neutral para dialogar fuera de su entorno habitual.

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Cancelación de la entrevista con Abascal

La entrevista con Abascal se canceló debido a un desacuerdo sobre las condiciones de grabación y los derechos del material audiovisual, según explicó Wild. La Razón informó sobre esta cancelación y la preparación del especial que incluía conversaciones con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. La ausencia de Abascal deja el proyecto incompleto, pero las otras entrevistas seguirán adelante.

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Wild reconoció que no haber conseguido las cuatro conversaciones fue «una buena hostia» para él, pero pidió pasar página. No hay negociaciones abiertas con Vox ni se ha señalado una fecha futura para grabar con Abascal. Algunos seguidores sugirieron invitar a otra persona en su lugar, pero Wild explicó que no puede improvisar una entrevista de ese tipo, ya que las preguntas están preparadas para cada invitado y un equipo de verificación trabaja en el proyecto.

Publicación de las entrevistas restantes

Según el calendario comunicado por Wild, este jueves grabará la última entrevista y el viernes 13 publicará las tres a primera hora, probablemente entre las ocho y las nueve. Durante la semana, difundirá fragmentos con el contexto completo para evitar que una frase aislada cambie el sentido de las conversaciones.

Wild todavía contempla celebrar un debate con los participantes, aunque le está costando cerrarlo. Por ahora, lo confirmado son las tres entrevistas. Después, Wild volverá al contenido habitual de su canal, alejándose del especial electoral que le ha ocupado estas semanas.